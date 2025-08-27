"Las mejores galletas que he probado en mi vida": la mejor pastelería vegana de Tarragona, según Google

Para hacer un pastel de calidad no se necesita ni leche, ni huevos, ni mantequilla. Así lo demuestran en la pasteleria La Veggiesseria de Tarragona (calle Rovira i Virgili 44), donde sirven deliciosos productos 100% de origen vegetal. Las reseñas de Google reflejan la calidad del lugar y consideran a La Veggiesseria una de las mejores pastelerías de la ciudad, con la mayor puntuación basada en un gran número de comentarios.

En La Veggiesseria, además de pasteles, sirven todo tipo de productos, dulces y salados. Ninguno de ellos es de origen animal, ni siquiera el excelente bocadillo de "atún" que preparan. Su oferta gastronómica es realmente amplia, sobre todo en lo que a postres se refiere.

El "sheesecake" es uno de los pasteles estrella del establecimiento. Cremoso y suave, conserva el sabor de una auténtica tarta de queso. Lo combinan de diferentes formas, como por ejemplo con frutos rojos o con galletas Lotus. En La Veggiesseria también tienen opciones sin gluten que no dejan indiferente a nadie, como su versión del carrot cake, destacable por su esponjosidad, o el pastel de chocolate con praliné de avellanas, perfecto para los más golosos.

“Por fin en Tarragona”

Los usuarios de Google elogian la pastelería vegana por diversos motivos. Por ejemplo, un cliente del establecimiento destaca los turrones de temporada por su originalidad y sabor, mientras que otro aplaude el pastel de Guinness, aunque recomienda "cualquier pastel de la tienda".

Los croissants son otro postre aclamado que, según un usuario de la plataforma, no tienen "nada que envidiar a los tradicionales". Todo lo contrario, pues afirma que en algunos casos, estos croissants son "incluso mejores", como el que se vende relleno de crema de avellanas. El mismo usuario declara sobre La Veggiesseria: "Una oda a la pastelería vegana por fin en Tarragona".

“Las mejores galletas que he probado en mi vida”, opina otro cliente de este negocio, contento de poder disfrutar de repostería “de la mejor calidad” pese a ser intolerante a la lactosa. Y es que la pastelería incluye opciones para todos, sin excluir ni siquiera a los perros, pues venden chuches veganas para ellos, que pueden comer en el mismo establecimiento.