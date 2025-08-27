Joan Roca brilla en el Festival de San Sebastián: menú a cuatro manos con Dani García

La 73ª edición del Festival de San Sebastián se prepara para deleitar a los amantes del cine y la gastronomía con su sección Culinary Zinema. En esta ocasión, la clausura de la sección estará marcada por un evento de gran envergadura: la proyección de la no ficción “Uno de los nuestros. El legado de Joan Roca visto por 70 estrellas Michelin”, una película que rinde un merecido homenaje a uno de los chefs más influyentes y respetados del panorama culinario mundial, Joan Roca.

Un legado de innovación y tradición

Joan Roca, junto a sus hermanos Josep y Jordi, ha consolidado El Celler de Can Roca como un referente indiscutible de la alta cocina global. Su trayectoria es un claro ejemplo de cómo la pasión, la innovación y un profundo respeto por el producto local pueden converger para crear una experiencia gastronómica sin igual. Crecido en el seno de un restaurante familiar en Cataluña, Roca ha sabido fusionar la tradición culinaria de su tierra con una visión vanguardista que lo ha llevado a explorar nuevas técnicas y a desafiar los límites de la gastronomía. Su habilidad para aplicar la innovación técnica a platos arraigados en la cultura catalana es una de las claves de su éxito, demostrando que la evolución no está reñida con la identidad.

El documental dirigido por Jorge Fernández Mayoral y Virginia Jönas Urigüen, “Uno de los nuestros”, es una prueba fehaciente del impacto que Joan Roca ha tenido en la gastronomía. Setenta estrellas Michelin, chefs de renombre internacional, se unen para compartir su visión y admiración por el trabajo de Roca, tejiendo un tapiz de testimonios que revelan la magnitud de su influencia. Este reconocimiento colectivo subraya no solo su maestría en los fogones, sino también su papel como mentor y fuente de inspiración para las nuevas generaciones de cocineros. El legado de Roca trasciende la cocina; es un reflejo de la excelencia, la perseverancia y la constante búsqueda de la perfección.

El Celler de Can Roca: un universo de experiencias

El Celler de Can Roca no es solo un restaurante; es un centro de investigación culinaria donde cada plato es una obra de arte y cada experiencia, un viaje sensorial. La sinergia entre los tres hermanos Roca –Joan en la cocina salada, Josep como sumiller y Jordi en la repostería– ha creado un modelo de negocio y una filosofía que se ha expandido más allá de Girona. Su compromiso con el desarrollo sostenible y la nutrición les ha valido el nombramiento como Embajadores de Buena Voluntad del PNUD, evidenciando que la gastronomía puede ser una herramienta poderosa para el cambio social.

En los últimos años, la visión de los hermanos Roca se ha materializado en nuevos proyectos que enriquecen aún más su universo gastronómico. Casa Cacao y Casa Cacao Boutique Hotel, inaugurados en 2020, son un testimonio de su dedicación al mundo dulce y la hospitalidad, ubicados en un edificio histórico en el casco antiguo de Girona. Ese mismo año, nació Ágora Mas Marroch, un restaurante de temporada que, bajo una semicúpula sostenible, rinde homenaje a los primeros platos de la historia de El Celler, ofreciendo una experiencia gastronómica bajo las estrellas. Más recientemente, en 2024, abrieron Esperit Roca, un ambicioso complejo gastronómico y cultural en el Castillo de Sant Julià de Ramis. Este espacio no solo alberga un restaurante que reinterpreta los clásicos de El Celler, sino también una bodega impresionante con más de 80.000 botellas y una exposición, CCR: Cocina. Conciencia. Reflexión, que traza la trayectoria y la filosofía de los tres hermanos. Joan Roca también preside el Consejo Internacional de Basque Culinary Center, reforzando su compromiso con la formación y el futuro de la gastronomía.

Un broche de oro con Dani García

La clausura de Culinary Zinema será un evento memorable, no solo por la proyección del documental sobre Joan Roca, sino también por la cena temática que lo acompañará. El 26 de septiembre, los comensales tendrán el privilegio de presenciar un menú a cuatro manos diseñado por el propio Joan Roca y el renombrado chef andaluz Dani García. Esta colaboración de dos titanes de la gastronomía internacional promete ser un verdadero festín para los sentidos, un encuentro de estilos y filosofías culinarias que ofrecerá un broche de oro a la sección.

Dani García, conocido por su creatividad y visión empresarial, ha llevado la cocina andaluza y mediterránea a nuevas fronteras, expandiendo su grupo gastronómico con marcas de éxito tanto en España como a nivel internacional. Su capacidad para fusionar la tradición con la innovación y su enfoque global de la gastronomía lo convierten en el compañero ideal para Joan Roca en esta celebración culinaria. La cena será una oportunidad única para experimentar de primera mano la maestría de ambos chefs, transformando el homenaje de la película en una vivencia gastronómica inolvidable. El profesorado y los estudiantes de Basque Culinary Center, institución que coorganiza Culinary Zinema, colaborarán en todas las cenas, asegurando una experiencia de alta calidad y fomentando el talento emergente en el sector.

Este año, Culinary Zinema no solo ofrecerá una ventana al fascinante mundo de la gastronomía a través del cine, sino que también permitirá celebrar la figura de Joan Roca, un chef cuya dedicación, talento y visión han dejado una huella imborrable en la historia de la cocina contemporánea. El festival de San Sebastián se consolida así como un punto de encuentro esencial para aquellos que valoran la cultura gastronómica en todas sus expresiones.

Más allá del esperado homenaje a Joan Roca, la competición por el Premio Culinary Zinema y las cenas temáticas ofrecen un recorrido fascinante por diversas culturas y estilos culinarios.

La sección arranca con "Morte cucina", un thriller culinario del aclamado director tailandés Pen-Ek Ratanaruang. Esta producción, que promete intriga y maestría en los fogones para ejecutar una venganza, inaugurará la programación con una cena diseñada por Álex Zurdo, Txitxo Fernández y Gabryella Ismeria de Kitchen 154. Su propuesta se centra en la irreverencia callejera de la cocina asiática, con sabores intensos, picantes y especiados que evocan los vibrantes mercados de Bangkok o Hanoi.

Otro protagonista destacado es el chef japonés Tetsuro Maeda y su restaurante Txispa, ubicado en el valle de Atxondo. El documental "Tetsu, Txispa, Hoshi" explora su universo creativo, íntimo y profundamente ligado al fuego y la brasa. El propio Maeda diseñará un menú exclusivo para la cena asociada a su proyección, fusionando la esencia nipona (fermentos, maceraciones) con ingredientes locales y un inconfundible toque vasco.

Desde Argentina llega Javier Urondo, un chef retratado en el documental "Jota Urondo, un cocinero impertinente". La película explora su espacio de resistencia cultural y gastronómica, Urondo Bar, en Buenos Aires, y su cocina cargada de memoria y carácter. Urondo y su equipo prepararán una cena que trasladará directamente la autenticidad y rebeldía de su propuesta a los comensales.

La ficción también tiene su espacio con "Mam", el primer largometraje del director francés Nan Feix. Esta película cuenta la historia de un cocinero de Texas que se enamora de la comida vietnamita y sueña con abrir su propio restaurante en Nueva York. A diferencia de las otras proyecciones, "Mam" no contará con cena temática.

Todas las películas de la sección, a excepción de "Mam", irán acompañadas de cenas temáticas que tendrán lugar en el Basque Culinary Center.