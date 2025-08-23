"La mejor pizza": los elogios a uno de los mejores restaurantes de Barcelona según Tripadvisor

En el Guinardó
Neus Castellet
En el barrio del Guinardó, en Barcelona, se encuentra el Restaurante Off-Street, una parada obligatoria para los amantes de la comida italiana, según el portal de reseñas TripAdvisor. Ubicado en el número 29 de la calle Teodor Llorente, este acogedor establecimiento ha logrado posicionarse entre los primeros puestos en la capital catalana en esta reconocida página web, con una puntuación excelente, de 4,9 sobre 5 con más de 560 opiniones.
Lo que dicen los comensales
Los comentarios de los usuarios en TripAdvisor reflejan la satisfacción de quienes han visitado Off-Street. "Impresionante", "un lugar increíble", "la mejor pizza que me he comido" y "no hay mejor sitio para cenar" son solo algunas de las opiniones positivas que se pueden leer en la plataforma. Destacan especialmente sus pizzas al horno de leña al estilo napolitano, el amable trato al cliente y la buena relación calidad-precio. "Su dueño Alfredo nos hizo sentir en Napóles", expresaba un comensal.
Oferta gastronómica italiana
Off-Street forma parte del grupo de restaurantes italianos Dolce Vita Group Ristoranti. Al cruzar la puerta, los clientes se sumergen en un ambiente cálido y acogedor, ideal para una velada romántica, una comida familiar o una salida con amigos.
Además de pizzas, este restaurante ofrece una notable variedad en su oferta culinaria. Desde pastas cocinadas al dente hasta refrescantes ensaladas o, incluso, jugosas hamburguesas.
