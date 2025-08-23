"Fabuloso": el aclamado restaurante de tapas de Santa Coloma

Las icónicas tapas del Bar Alegria han convertido este mítico local en el segundo mejor restaurante de Santa Coloma. Su dueño Diego y su familia han sabido mantener y mejorar los estándares durante los años para transportar a sus comensales a Cádiz.

La tortilla de camarones y sus múltiples opciones de pescado frito ya han encandilado a todos sus clientes. "La primera vez sorprendió, ahora confirma su excelencia. Dos platos a destacar: cazón y parpatana de atún, escribe un usuario en Tripadvisor. "Uno de los mejores bares que hay en Catalunya. Sus frituras son espectaculares", puede leerse en la misma plataforma.

Tres motivos para ir

"Se trata de uno de esos hallazgos del que, pese a llevar incontables años en Santa Coloma, alguien te tiene que hablar. Se trata de un genuino pequeño lugar, bullicioso y concurrido, en el que quizás no te detendrías si no conoces", empieza un comensal en una emotiva reseña. "Os voy a dar tres motivos para ir, y para repetir. El primero, su comida. El tapeo es fabuloso. De mi visita destaco las bravas, un plato de guiso de toro con una salsa para perder el sentido y unas 'regañás' con sardina ahumada de escándalo", escribe.

"El segundo motivo es quién lo regenta. Llevan años en ello, y son hijos de quién lo abrió. Por lo tanto, lo cuidan y lo quieren. Te trasladan a La tacita de plata y te tratan con cariño y dedicación", añade. "Y el tercer motivo, y no menos importante: necesitamos que estos bares subsistan. Porque el día en que perdamos bares como el Alegría, iremos perdiendo poquito a poco parte de nosotros. Volveremos, obviamente", finaliza.

No es el único al que Bar Alegria le ha dejado una huella imborrable. "Es casi como nuestra segunda casa. Cada día te encuentras con un plato distinto porque es producto de mercado y la calidad es estupenda", escribe otro comensal. "Son esos lugares que te recomiendan, que lees comentarios, que dices que irás… Finalmente, pudimos degustar la gastronomía y especialidades del Bar Alegría y supera lo que te habían dicho, lo que habías leído y te dices por qué no habías ido antes. Que os recomendamos??? Hacer caso a lo que os diga Diego", añade otro.

La ginebra es otro de los alicientes de sus clientes. 'Herencia de Cádiz' solo se vende ahí y muchos de los comensales la destacan casi al altura de la comida. "Nos llevamos cada uno una botella para casa", recoge una reseña. "Para finalizar tienen una ginebra ( exclusiva de este restaurante, destilada a petición del dueño que es una maravilla y no la encontrarás en ningún otro sitio", recuerda otro comensal.

Horarios y precio

Los horarios del Bar Alegria son de miércoles a sábado de 13 a 17 horas y por la noche de 20 a 23:30. Los domingos solo abren en el turno del mediodiía. El precio suele rondar los 20 euros por persona.