Tapeo del bueno

"Las mejores que he comido": El bar de Tarragona aclamando por sus patatas bravas

¿Dónde comer en Tarragona y provincia a muy buen precio?

"El arroz más espectacular": los elogios al mejor restaurante de Tarragona según Tripadvisor

Patatas bravas del restaurante de Tarragona.

Patatas bravas del restaurante de Tarragona. / @merceria_34

David Sánchez Marín

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La ciudad de Tarragona es conocida sobre todo por el legado histórico procedente de la época romana y por ser un destino vacacional costero reconocido. Además de su popularidad relacionada con las playas y la historia, Tarragona también es célebre por la amplia oferta gastronómica que tiene.

El pescado, los frutos secos y los arroces son algunos de los productos que se cultivan y destacan en la gastronomía de la provincia de Tarragona. En la capital, se pueden encontrar restaurantes que utilizan alimentos frescos de calidad autóctonos para hacer tanto comida tradicional como de vanguardia.

¿Dónde comer en Tarragona y provincia a muy buen precio?

¿Dónde comer en Tarragona y provincia a muy buen precio?

El restaurante especializado en tapas Mercería 34 es un ejemplo perfecto de la mezcla entre gastronomía tradicional, moderna y alimentos locales de calidad. En su carta se puede encontrar un surtido de tapas clásicas y otras más originales. El restaurante define su oferta gastronómica de esta forma: "Nuestros platos son dinámicos y van cambiando con la temporada y con lo que se nos vaya ocurriendo. Nuestro restaurante es desenfadado, fresco, donde poder ir y repetir".

El mejor tapeo

Merceía 34 se encuentra en el centro histórico de la ciudad, cerca de la catedral de Tarragona, en la calle Mercería, de donde toma el nombre. Además, está situado en el número 34 de la citada calle, lo que completa su nomenclatura.

Además de su extensa carta de vinos, cervezas, vermuts y cavas el restaurante también ofrece menús de grupo y una carta exclusivamente compuesta por tapas. Aunque no tienen mucha opción vegetariana, sus platos están repletos de tradición y cocciones a fuego lento. Aun así, este restaurante también destaca por su experimentación, llegando a servir pulpo con 'kimchi' o calamares a la romana fritos en tempura.

"El arroz más espectacular": los elogios al mejor restaurante de Tarragona según Tripadvisor

"El arroz más espectacular": los elogios al mejor restaurante de Tarragona según Tripadvisor

Cocer y luego freír

Un plato por el que destaca este restaurante son las clásicas patatas bravas. En este caso, no han querido experimentar y sirven las patatas bravas al estilo tradicional. Su proceso de elaboración consiste en cocer las patatas previamente y luego freírlas antes de servir. Para acompañar las patatas, y para que se puedan considerar bravas, se pueden escoger dos tipos de salsa: la salsa española (la típica) o una espuma de allioli.

De hecho, hay quien las califica como "las mejores bravas que he comido en la vida", dando fe de que están deliciosas.

Captura pantalla de Instagram de un restaurante de Tarragona.

Captura pantalla de Instagram de un restaurante de Tarragona. / Instagram

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Dos turistas intentan hacer un 'sinpa' de 4.000 euros en un hotel de Cambrils con una transferencia manipulada por IA
  2. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  3. Una pérdida de DNI en Barcelona acaba en suplantación de identidad y una deuda de 30.000 euros con el banco
  4. Castelldefels y Gavà trabajan para recuperar la normalidad tras las fuertes lluvias e inundaciones
  5. Castelldefels informa sobre qué hacer en caso de encontrarse una tortuga en la playa: 'Estamos en temporada de nidificación
  6. El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre
  7. Òmnium llama a los territorios en los que se habla catalán a hacer piña para lograr que sea lengua oficial en Europa
  8. Primer semestre de guerra arancelaria: las ventas de España a EEUU caen el 5% mientras que las importaciones suben el 10%

"Las mejores que he comido": El bar de Tarragona aclamando por sus patatas bravas

"Las mejores que he comido": El bar de Tarragona aclamando por sus patatas bravas

La lista de Scariolo: una España sin bote en la que Brizuela hará de ‘Brown’ y Aldama y Juancho marcarán el calado del equipo

La lista de Scariolo: una España sin bote en la que Brizuela hará de ‘Brown’ y Aldama y Juancho marcarán el calado del equipo

JP Morgan vuelve a convertirse en accionista significativo del Sabadell en plena OPA hostil de BBVA

JP Morgan vuelve a convertirse en accionista significativo del Sabadell en plena OPA hostil de BBVA

DIRECTO UCRANIA | Ucrania presenta su misil capaz de llegar a San Petersburgo o Moscú

DIRECTO UCRANIA | Ucrania presenta su misil capaz de llegar a San Petersburgo o Moscú

Una flotilla que saldrá de Barcelona quiere ser la "mayor misión de solidaridad" con Gaza

Una flotilla que saldrá de Barcelona quiere ser la "mayor misión de solidaridad" con Gaza

El gobierno de Netanyahu justifica el veto a Collboni: "Boicotear a Israel tiene consecuencias"

El gobierno de Netanyahu justifica el veto a Collboni: "Boicotear a Israel tiene consecuencias"

Kim Jong-un alaba el heroísmo de sus soldados en una ceremonia por los caídos en Ucrania, una rara admisión de pérdidas militares

Kim Jong-un alaba el heroísmo de sus soldados en una ceremonia por los caídos en Ucrania, una rara admisión de pérdidas militares

"Sublime": los elogios al mejor restaurante de Badalona, según Tripadvisor

"Sublime": los elogios al mejor restaurante de Badalona, según Tripadvisor