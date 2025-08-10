El Celler de Can Roca: tocado por tres estrellas

En un mundo que hierve como una olla exprés, la belleza puede ser un plato de resistencia. Hay creaciones que no sólo se comen: se quedan en la memoria. El martes pasado, después de muchos intentos, conseguí compartir una comida con mi familia en El Celler de Can Roca. Al salir, pregunté a Josep si me concedería una entrevista...

Soy publicista, y quizás por eso me cautivó más la magia comunicativa que el sabor: cada detalle habla. Incluso los silencios. El diseño de los platos, la carta, las copas, la narrativa del menú. Todo está pensado. Todo comunica.

Es una experiencia inmersiva en la que la creatividad es estructural. Alimenta el estómago y el espíritu. La belleza se convierte en un gesto de generosidad. Es una vivencia transformadora que te invita a mirar con otros ojos y a escuchar con el paladar. El Celler de Can Roca es mucho más que un restaurante con tres estrellas Michelin. Es un espacio de memoria, de creación y de rebeldía emocional.

El viernes, Josep Roca me abre la puerta de su casa para hablar de compromiso, de los oficios, de futuro.

En un momento en que todo va demasiado rápido, ¿qué papel tienen los oficios?

Un papel imprescindible. En un momento de hiperaceleración, hay que reivindicar el oficio, la artesanía, los hábitos sociales y culturales de un lugar. La cocina ha pasado de ser costumbrista a tener reconocimiento social y cultural. Tenemos una responsabilidad: representar un territorio con valores como la cultura, la salud y la proximidad.

¿Crees que la restauración puede ser un espacio de resistencia a la deshumanización?

El gran reto es convivir entre ángeles y robots. En el Celler de Can Roca apostamos por la emoción natural. Ante la mecanización, defendemos la singularidad, el arte al instante, la imperfección brillante. La revolución debe ser emocional.

¿Cómo entendéis la creatividad en vuestra casa?

Ser creativo es detenerse, pensar el porqué de cada gesto, replantear, dialogar con disciplinas artísticas y científicas. También significa cocinar de manera más sostenible, saludable y con más sabor. El reto es mantener vivo el oficio cercano al arte, a la artesanía y a la orfebrería.

¿Trabajáis con algún publicista (sonrío)?

No tenemos publicista (sonríe), pero tenemos un equipo interno y colaboradores. Biólogos, químicos, diseñadores y una psicóloga. Nos guiamos por dieciséis ejes creativos: memoria, academicismo, producto, transversalidad, poesía, cromatismo, libertad, paisaje, vino, innovación, dulce, perfume, magia, sentido del humor y tradición.

Después de treinta y dos platos, ¿cómo conseguís que el número treinta y tres sorprenda como el primero?

Ponemos pasión, con la ayuda de un equipo maravilloso, talentoso y motivado. Intentamos que cada nuevo plato tenga un sentido, una técnica, un valor, un sabor original y auténtico, y que se integre bien dentro de la secuencia del menú. El ritmo y los ingredientes ocupan un lugar pensado para cada momento.

¿Qué es para vosotros el lujo?

El tiempo. Dedicamos tiempo a los clientes. Escucharlos, estar allí. No es ostentación, sino autenticidad. El lujo es precisión y detalle. Es cuidar.

Marta Royo en El Celler de Can Roca / EPC

¿Cómo se conjuga la alta cocina con la realidad social marcada por la precariedad?

Vivimos en el barrio donde nacimos. Un barrio de acogida y precariedad. A cien metros del bar de mis padres está nuestro restaurante. Siempre hemos convivido con este contraste. La cocina puede dignificar el sector primario, emocionar y cuidar. Podemos enlazar con campesinos, ganaderos, pescadores, aportando valor a su trabajo. Somos embajadores de cultura, abanderamos la ética del paisaje, la cultura del esfuerzo y una artesanía consciente. Representamos una manera de hacer arraigada a un lugar concreto. La cocina tiene fuerza. Y el arte de servir tiene que ver con cuidar.

¿Qué responsabilidad asumís dentro de la sociedad?

Somos altavoces culturales. La sociedad nos da un papel, y nosotros intentamos actuar con coherencia, honestidad y generosidad. Podemos ayudar a redimir situaciones ecológicas, económicas o incluso espirituales.

Habéis intentado democratizar el acceso a vuestra cocina. ¿Cómo?

El restaurante de mis padres, Can Roca, continúa funcionando con menú diario y desayunos “de forquilla”. En 2012, con Rocambolesc, llevamos los postres a la calle. Después, a partir de 2020, han llegado Casa Cacao, Vii, Normal y Espíritu Roca: espacios para compartir nuestra mirada con públicos diversos.

¿Puedes destacar algunos de vuestros proyectos sociales o medioambientales?

Roca Recicla (economía circular), Sembrant Futur (huerto biodinámico), Terra Animada (recogida de plantas silvestres) o la colaboración con Naciones Unidas en Kaduna, Nigeria. Y cada año, desde hace décadas, cocinamos por las personas mayores del barrio.

¿Cómo se transforma un restaurante en una marca con alma que inspire?

No queremos ser los mejores del mundo, pero sí auténticos en el nuestro. Nuestra historia es arraigada y, a la vez, inconformista. Cocinamos desde el corazón.

¿Cuál es vuestra manera de explicar historias?

Dicen los antropólogos que, como seres humanos, tenemos una fascinación por los relatos. Cada plato tiene un mensaje, una memoria, un relato. Quizá por eso conecta. Hacemos filosofía con las manos.

Define El Celler de Can Roca en una sola frase

Una casa abierta donde cocinamos para amar y servimos para cuidar.

¿Cómo ves vuestro futuro?

Queremos seguir cocinando felicidad. Somos restauradores de ánimos. Imma Puig (nuestra psicóloga) nos recuerda que la sostenibilidad debe ser primero emocional. Ya pensamos cómo puede ser El Celler en 2066. El futuro será para los sensibles.

Hacéis filosofía con las manos. ¿Os imagináis convirtiendo El Celler también en un espacio de pensamiento?

Ya lo hicimos con 'El Somni', una cena artística con neurociencia y filosofía. O con 'La terra s’esgota', el menú denuncia de la COP25. Ahora lo explicamos en la exposición 'Consciència i cuina' en Esperit Roca.

Cocinar es poner el corazón en la cazuela y el alma en el plato. Una cucharada de belleza puede decir más que mil palabras.

Gracias, Josep, por compartir tu mirada.

Y gracias también a Joan y a Jordi. Este viaje creativo es, como simboliza vuestro logo, a tres voces.