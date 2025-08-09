El elixir del verano tiene receta (y nos la da el frutero que conquistó España)

Una luz distinta se instala en Madrid cuando el calor decide quedarse. Una luz que no solo calienta el asfalto, sino que parece pintar de nuevo los escaparates, las terrazas y, sobre todo, los fruteros. Es el fulgor del verano, una promesa de días largos y noches cortas que nos empuja a buscar el frescor en un bocado o en un sorbo. Y es justo ahí, en esa búsqueda del paraíso líquido, donde emerge una pregunta casi existencial: ¿cuál es la fórmula del cóctel de frutas perfecto?

La respuesta no la tiene un mixólogo de moda, sino un hombre cuyas manos conocen el lenguaje secreto de la tierra. Un hombre que es pura raíz castiza y sofisticación frutal: Luis Pacheco (Villaconejos, 1961). Antes de que su tienda Gold Gourmet en la calle Ortega y Gasset se convirtiera en el templo de los paladares más sibaritas, Luis era un chaval del distrito madrileño de Arganzuela. El hijo de los fruteros del mercado de Santa María de la Cabeza, el negocio familiar que fue su cuna y su escuela desde 1967. Es en ese ADN, forjado entre el bullicio del mercado y el aroma a tierra mojada, donde reside la autoridad para desvelarnos el Grial del estío.

La partitura del cóctel perfecto: un sorbo de felicidad

Le pedimos al maestro que componga para nosotros una sinfonía, que nos regale la receta de ese cóctel capaz de encapsular la esencia del buen tiempo. Y Pacheco, con la seguridad de quien conoce cada nota de su orquesta, no duda. Su creación es un manifiesto de sabor, una explosión controlada de placer. Apunten, porque esto es oro puro:

La base: "Un mango bien maduro, casi en su clímax, que sea pura seda aromática".

"Una docena de frambuesas carnosas, de esas que estallan en la boca".

"Un puñado de moras silvestres, con ese latido salvaje que equilibra el dulzor".

"Y, por supuesto, unas cuantas fresitas salvajes de Aranjuez. Son el toque final, el alma perfumada del cóctel".

¿El secreto del alquimista? "Todo bien mezclado, servido muy, muy frío", sentencia. Y para los que buscan un giro inesperado, desliza dos opciones: "Una rodaja de kiwi para un contraste vibrante o una tajada de melón piel de sapo para inyectar aún más frescor". El resultado no es una macedonia. Es un elixir. Es el verano servido en una copa.

Los mandamientos para alcanzar el nirvana frutal

Un cóctel magistral es la culminación de un saber hacer, de unos principios que Pacheco eleva a la categoría de mandamientos.

1. Elegirás bien tu cesta

"Melón y sandía son innegociables en verano por su poder hidratante", afirma. Las cerezas, "esa delicia efímera y bellísima", son otro imprescindible. Y no hay que olvidarse de las verduras: "El tomate en su apogeo, el espárrago y el aguacate, que sigue siendo el rey indiscutible".

2. Buscarás el tesoro escondido

¿Su joya secreta este año? "El fresón Red Sayra, el albaricoque Moniquí y la sandía Style. Nombres con pedigrí".

3. Honrarás la sencillez

"La clave es trocear bien la fruta, que esté madura y, crucialmente, fría". Una máxima que lo cambia todo.

4. No cometerás el pecado de la conservación

"El error capital es comprar fruta para toda una semana. ¡Se compra cada dos días!". Y un aviso a navegantes: "La fruta pierde el sabor en el frigorífico. Lo ideal es un lugar fresco y seco". La verdura, en cambio, sí agradece el frío, pero "siempre protegida".

De la mano de este frutero que lleva Arganzuela en el alma y la excelencia en el producto, el verano se apura como un lienzo de posibilidades. Su cóctel, más que una receta, es una invitación a celebrar la generosidad de la tierra, a encontrar la felicidad en las cosas sencillas y deliciosas. Ahora solo queda obedecer al maestro, mezclar y disfrutar. El paraíso, a veces, cabe en un vaso.