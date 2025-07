Guía Macarfi 2025: estos son los 15 mejores restaurantes en Cataluña

Catalunya es tierra de gran calidad gastronómica y, como consecuencia, dentro de la comunidad catalana se pueden encontrar algunos de los mejores restaurantes del mundo.

De hecho, el famoso Bulli, el restaurante de Ferran Adrià en Rosas, fue premiado hasta en cinco ocasiones como el mejor del mundo en la lista 'The S.Pellegrino The World's 50 Best Restaurants', elaborada por la revista británica 'Restaurant', antes de cerrar su cocina en 2011. Consiguió el prestigioso premio en el año 2002, y cuatro veces de forma consecutiva entre 2006 y 2009.

Además del Bulli, el Celler de Can Roca, el restaurante en Girona de los hermanos Joan, Josep i Jordi Roca, fue premiado hasta en dos ocasiones, en 2013 y 2015. El Disfrutrar, ubicado en la calle Valencia de l'Eixample de Barcelona, hizo lo propio en 2024.

Los quince mejores restaurantes catalanes, según la guía Macarfi

La guía Macarfi es una guía gastronómica fundada por Manuel Carreras Fisas ('Macarfi' es un acrónimo de su nombre) que celebra anualmente una gala para premiar los mejores restaurantes en Catalunya, la Comunidad de Madrid, Euskadi, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Cantabria y Principado de Asturias.

La selección, elaborada a partir de la opinión de más de 2000 embajadores, gastrónomos locales independientes y expertos encargados de valorar los más de 3700 establecimientos, ha dictaminado los quince mejores restaurantes en Catalunya. Para lograrlo, se han basado en cuatro aspectos: comida, decoración, servicio y precio. Estos han sido los resultados:

1. El Celler de Can Roca (Girona)

2. Cocina Hermanos Torres (Barcelona)

3. Via Veneto (Barcelona)

4. Alkimia (Barcelona)

5. Ca L’Enric (la Vall de Bianya, Girona)

6. Estimar (Barcelona)

7. Can Jubany (Calldetenes, Barcelona)

8. Lasarte (Barcelona)

9. Enigma (Barcelona)

10. Aürt (Barcelona)

11. Miramar (Llançà, Girona)

12. Gresca (Barcelona)

13. La Boscana (Bellvís, Lleida)

14. Dos Palillos (Barcelona)

15. Koy Shunka y Les Cols (Barcelona) y (Olot, Girona)

Así, el restaurante de los hermanos Roca vuelve a ser galardonado como mejor restaurante catalán, seguido de la Cocina Hermanos Torres, en el barrio de Les Corts de Barcelona. La medalla de bronce es para el Via Veneto, en la calle Gandouxer del barrio Sarrià, también en la ciudad condal.

Este año ha sido el primero en que la guía Macarfi ha sido unificada por las cuatro provincias, en lugar de hacerlo por separado. Tarragona es la única que no tiene representación: 11 son de Barcelona, 4 de Girona y uno de Lleida: La Boscana, en Bellvís.

Los Koy Shunka y Les Cols, por su parte, han recibido la misma cantidad de votos, por lo que comparten la decimoquinta posición.