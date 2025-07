Bolets Petràs, en la Boqueria, cierra temporalmente para replantear su oferta

Bolets Petràs, uno de los puestos más emblemáticos de la Boqueria, va a estar cerrado durante al menos seis meses para replantear su oferta. Justo el año en que el local cumple el cincuentenario, la pintoresca estampa de cajas repletas de setas ha desaparecido para adaptarse a los gustos de los turistas, la clientela que ha colonizado el mercado.

Así lo han comunicado en su perfil de Instagram.

Xavier Petràs, su dueño y tercera generación de un negocio familiar que comenzó en Olesa de Montserrat, no descarta incluso el cierre permanente y la venta del local. "Se me ha pasado por la cabeza, claro que sí. Diría que hay un 10% de posibilidades de que lo haga. Pero que quede claro que por ahora no lo vendo". No esconde que no se siente cómodo en la Boqueria actual, donde los guiris se han adueñado del escenario.

El cierre temporal se debe a la apertura, el viernes pasado, del almacén en Olesa que llevaba un año y medio acondicionando, y que le va a servir de plataforma para ampliar y mejorar el servicio a los restaurantes a los que provee. "Ahora toca reflexionar y rodar esta rama del negocio, y en otoño tomaré la decisión definitiva respecto al puesto de la Boqueria", comenta el empresario, que recuerda que cada día que pasa le cuesta dinero tenerlo cerrado porque sigue pagando por los derechos que le permiten estar allí.

Vender a los restaurantes, el auténtico negocio

"Una vez decidido qué hago, hay que obtener los permisos y licencias pertinentes, y luego diseñar la obra, y luego ejecutarla... Soy el primer interesado en reabrir cuanto antes, pero si lo hago tardaré medio año como mínimo", avanza.

Sin estar en el mercado barcelonés, Bolets Petràs sigue funcionando. Podría decirse que el local del mercado ejercía de escaparate de su auténtico negocio, el de servir género a los restaurantes, y de ahí su apuesta por el almacén, que va "en dirección contraria a la de la Boqueria". "No sé si es la correcta, a lo mejor me equivoco, pero es que yo no vendo macedonias, zumos ni fresas con nata", añade.

Como "un mono de feria"

"Mi producto ha dejado de ser interesante para el actual cliente del mercado, así que se trata de ver cómo nos podemos defender allí porque yo solo entiendo de calidad para la hostelería, y eso no tiene interés para los turistas", comenta con cierta amargura.

Ya lo advertía en una entrevista con este diario en 2017: "Aquí se paran y no te dejan trabajar. Muchos clientes han dejado de venir porque ahora los carros de la compra molestan al turista. Nuestro día a día se ha convertido un poco en ser mono de feria". "Éramos como un museo, hacían fotos cada 10 segundos, mientras trabajábamos y a los clientes", se lamenta, este 2025, el empresario.

Sobre la mesa, en su cabeza, muchas ideas sobre el puesto del futuro, pero ninguna clara. Quizá reabra con uno enfocado a ese turista que, hasta el jueves pasado, cuando cerró, hacía unas cuantas fotos y se iba sin gastar un céntimo mientras molestaba a los clientes de toda la vida. La idea es ofrecerle setas secas, productos trufados (patés, aceites, quesos...), insectos (lo intentó hace unos años pero topó con la normativa, ahora más permisiva) e incluso un área de degustación. No será por espacio: el de Bolets Petràs es uno de los más grandes de la Boqueria.

Tiene su lógica la posible oferta de producto seco y degustación para tentar al guiri: ¿o es que alguien ha visto a alguno con una bolsa de níscalos paseando por La Rambla o subiendo al avión de regreso a su país?