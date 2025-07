Biomercats: los floricultores del Maresme que se convirtieron en los pioneros del producto ecológico en los mercados de Barcelona

Cuando Yehoseba Gel, una joven del Maresme hija de floricultores, decidió a principios de los años 90 apostar por la agricultura ecológica, no imaginaba que estaba sembrando algo más que lechugas sin pesticidas. Estaba dando forma a una manera de vivir, de comer y de relacionarse con la tierra. Tres décadas después, su hijo Karim Mrabet, de 27 años, continúa esa misma misión en Biomercats, el puesto que regenta en el mercado de la Llibertat de Barcelona, y que este mes celebra su segundo aniversario. Una historia de convicción, traspaso emocional y mucho orgullo.

“Cuando estudiaba FP agrícola, era de las pocas mujeres. Y me sentía desubicada: se hablaba mucho de química, pero yo quería otra cosa”, recuerda Yehoseba, de 52 años, que hoy está al frente de la tienda Espai Ecològic en Tiana. La incomodidad fue creciendo hasta convertirse en certeza durante un viaje a Holanda, en pleno auge de la tecnificación agraria: “Todo era plástico, sin tierra, sin alma. Volví sabiendo que quería otro tipo de alimentación para mí y para mi entorno. En la escuela no me tomaban muy en serio...”.

Las frutas ecológicas de Biomercats en el mercado de la Llibertat. / Zowy Voeten

Tras terminar la FP, sin convencerse del camino universitario, emprendió un viaje de cooperación agrícola a Mauritania, de donde no solo regresó con experiencia vital y laboral, sino también con Mourad Mrabet, un estudiante tunecino que más adelante se convertiría en pareja, padre de sus hijos y parte fundamental del proyecto.

Ese impulso fue el germen de una cooperativa de agricultores ecológicos en el Maresme llamada Feixa Verda, donde cada miembro gestionaba un mercado semanal. Yehoseba eligió el de Tiana, donde residía. Poco después surgió la oportunidad de dar un paso más: abrir un puesto conjunto en el mercado de l'Abaceria. “O eres payés o eres comerciante, pero una cosa te impide hacer bien la otra”, resume Karim. Por eso, Yehoseba y Mourad -“un gran comerciante”, dice su hijo- decidieron apostar por la parte comercial y tomaron las riendas del puesto, mientras la cooperativa les proveía con producto ecológico y de proximidad. Se convirtieron en pioneros a la hora de ofrecer solo fruta y verdura ecológica en los mercados de Barcelona. Era 1997, y aquel mismo año nació Karim.

Karim Mrabet, en el puesto de Biomercats del mercado de la Llibertat. / Zowy Voeten

Buscando una mejor conciliación, Yehoseba abrió una tienda estable en Tiana, Espai Ecològic, mientras su pareja continuó en el mercado barcelonés. Karim, por su parte, fue creciendo entre cajas de fruta y clientela fiel. “Nunca fui un gran estudiante, pero pasaba las vacaciones y las tardes ayudando en la tienda o en el mercado. Siempre me ha gustado”, confiesa. “Con 17 años empecé a trabajar con mi padre. Aprendí lo que era llevar este negocio y me sentí cómodo”.

Hace dos años, cuando surgió la posibilidad de abrir un nuevo espacio en el mercado de la Llibertat, no lo dudó. Allí, Biomercats se ha consolidado como un refugio para quienes buscan alimentos sanos, sabrosos y de confianza. Todo ecológico, claro, pero ante todo real. Y siempre que se puede, de proximidad. Pero también para quienes valoran un trato próximo, amable, con recomendaciones de temporada y consejos culinarios. “Eso es ir más allá. Es una vocación”.

“El 100% del producto es ecológico. El 90% es local y el 10%, de importación, como el kiwi o la piña, porque no queda otra. Pero todo es bueno”, asegura Karim. Criado entre tomates sin pesticidas y meriendas de galletas de espelta -“cuando todos los niños llevaban Príncipe”, bromea-, ahora es él quien conoce a cada clienta por su nombre, quien reparte a domicilio si hace falta, quien mantiene el trato de tú a tú. “Esto lo he mamado”, dice con naturalidad. “Aquí hay una red humana que no existe en un supermercado. Formas parte de la vida del barrio, ves las dinámicas, compartes historias. La vida que gira en torno al mercado es vida de verdad”.

“Me emociona ver que lo ha valorado”, confiesa Yehoseba. “Que haya entendido que todo esto lo hacíamos por él y su hermana. Y que ahora quiera seguir”. De tal palo tal astilla. Biomercats no es solo un puesto con verduras. Es una declaración de intenciones. Una manera de estar en el mundo. Porque, como repiten madre e hijo: "Eres lo que comes". Y también lo que siembras.