Badalona busca la mejor 'smash burger' (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Badalona, una de las paradas de The Champions Burger en busca de la mejor 'smash'

The Champions Burger llega a Badalona con la Smash Edition, el primer campeonato de hamburguesas 'smash', que visitará más de 10 ciudades buscando la mejor. Del 24 de julio al 3 de agosto, la ciudad catalana será la séptima parada tras su paso por Alicante, Mallorca, Castellón, Granada, Jaén y Sevilla. A la plaza del President Tarradellas llegarán 'food trucks' de 20 hamburgueserías de diferentes ciudades; entre ellas de siete de la provincia de Barcelona. También presentarán sus propias 'smash' fuera de competición Gottan Grill, Mejor Hamburguesa de España y Mejor Hamburguesa de Europa en 2024; Faakin Smash, la nueva propuesta 'smash' del 'youtuber' Joe Burger; Cromastruck by Muralla, del 'influencer' El Cromas, y Cheecks's, con su 'burger' de pollo frito. Los asistentes podrán probar las propuestas y votar por su favorita. En la última ciudad que visite The Champions Burger a finales de año, las 20 hamburgueserías con más votos competirán por el título de Mejor Smash Burger de 2025.

El paquito Sants-dero de Reversible. / Jordi Domènech

El paquito de Reversible, elegido el mejor de Barcelona

El paquito Sants-dero de Reversible ha sido elegido el mejor paquito de Barcelona. Este bocadillo combina paletilla a baja temperatura con aceite de humo, mantequilla ahumada, romero y tomillo, rematada con mayonesa de alcachofa con romero, 'chutney' de tomate de colgar y cerveza artesanal local, y queso de vaca local. La propuesta del chef Víctor Alfageme ha triunfado entre las más de 20 que presentaron bares y restaurantes de la ciudad con motivo de la ruta del paquito celebrada en junio. El bocata ganador, que cuesta 7,50 euros y se puede probar durante el mes de julio, representará a Barcelona en la final nacional que se llevará a cabo en otoño.

Andrea Civettini, en la barra de coctelería del restaurante La Dama. / El Periódico

La Dama renueva la carta y ficha a un 'bartender' 'top'

La Dama, uno de los restaurantes más elegantes de Barcelona (ocupa un piso del edificio modernista Casa Sayrach), ha renovado la carta, que fusiona la alta cocina mediterránea clásica con técnicas actuales, y ha fichado a Andrea Civettini como responsable de la coctelería.

Ahora hay opciones vegetarianas (ensalada de sandía con queso feta y menta fresca; ensalada de endivias con gorgonzola, nueces y miel), clásicos italianos ('tortellini' de ricota, 'rigatoni' con ragú blanco), platos para compartir (cordero a la brasa con endivias asadas, yogur de menta, zumaque y 'demi-glace'; lubina con puré de berenjena, cebolla encurtida, tomates semisecos, aceitunas y pistacho)...

Civettini ha trabajado en Sídney, Toronto y Barcelona y ha formado parte del equipo de Paradiso. Ganador del certamen global The Vero Bartender en 2018, se ha convertido en una figura destacada gracias a su enfoque sensorial y experimental, con el que intenta que los cócteles se encuentren con la gastronomía y la perfumería. Con su aterrizaje ha diseñado una carta de tragos que reinterpreta clásicos atemporales con mirada creativa, como el Bubba Paloma, una versión del Paloma con un inesperado sabor a chicle; el Lip Citrus, reinterpretación del Cosmopolitan con un giro cítrico y refrescante; y el Not Bloody Likely, un Bloody Mary reinventado.