Verano sin complicaciones: comer bien, sin cocinar y con el sabor del sur

Comer bien sin cocinar: el objetivo de Huerta Campo Rico

El despertador suena, el móvil no para y tu bandeja de entrada arde antes de que termines el primer café. La rutina te deja sin aire y, sobre todo, sin tiempo para lo más esencial: comer bien. Entre reuniones y rutina, improvisas un bocadillo ráspido frente al portátil y dejas para más tarde la pregunta que más cansa: ¿qué como mañana? En ese caos diario, Huerta Campo Rico es mucho más que una solución: es una invitación a reconectar con el sabor casero, con la dieta mediterránea de verdad, y con una alimentación sana y natural que respeta tu tiempo y tu salud.

Sus platos como las patatas a lo pobre, las espinacas con garbanzos, la escalivada o la crema de calabacín, llegan a tu mesa como los harías tú: con mimo, con ingredientes de calidad y saludables. Todo elaborado con productos sostenibles, sin gluten, veganos, y sin alérgenos, para que lo único que tengas que hacer sea disfrutar como en casa.

Platos andaluces listos para servir, sin renunciar al sabor

La solución viene desde los campos andaluces. Donde el tomate todavía sabe a tomate, el pepino es crujiente y el aceite de oliva es el tesoro más preciado del territorio sureño de la península. No hace falta cocinar, ni seguir instrucciones. Solo abrir, agitar y servir. Platos como las patatas a lo pobre, las espinacas con garbanzos, la escalivada o la crema de calabacín llegan listos para devolverte ese placer olvidado de comer como en casa, sin renunciar al tiempo libre.

Huerta Campo Rico transforma el mercado con su gazpacho y salmorejo en envase ecológico, ganador del Premio Sabor del Año a la Innovación / cedida

Así llegaron el gazpacho y el salmorejo Fresh de Huerta Campo Rico: ingredientes 100% naturales. Verduras de proximidad y ese chorro de AOVE que lo envuelve todo.

Disponible en formato de 1 litro para compartir (o repetir) y 350 ml para llevar encima.

Para los que no tienen tiempo, pero tampoco están dispuestos a comer cualquier cosa. Comer bien, sin cocinar. Comer de forma rápida y saludable es una necesidad y Huerta Campo Rico tiene lo que necesitas para tu dieta diaria.

Huerta Campo Rico ha conseguido lo más difícil: capturar la esencia de la cocina tradicional andaluza y adaptarla al ritmo de quienes ya no tienen tardes libres para pelar tomates. Por eso ha desarrollado un envase eco-responsable que reduce un 60% el uso de plásticos, apostando por el desperdicio cero y por una forma más consciente y sostenible de alimentarse.

Porque lo práctico no tiene por qué ser impersonal. Ni lo sostenible, complicado.

Envases sostenibles para saborear Andalucía sin cocinar: menos plástico, más salud y todo el sabor de siempre en tu nevera. / Huerta Campo Rico

Envases sostenibles: menos plástico, más conciencia

Este equilibrio entre sabor, comodidad y sostenibilidad ha sido reconocido con el Premio Sabor del Año a la Innovación. Un galardón que no solo destaca la calidad del producto, sino también el acierto de mirar al consumidor actual: ese que corre, que trabaja, que no para pero que sigue soñando con una buena alimentación equilibrada y saludable al final del día. Una que no tenga que cocinar. Y que, aun así, le recuerde a esas tardes de verano de una sobremesa familiar.

Dieta mediterránea lista para consumir: beneficios clave

¿Por qué elegir la dieta mediterránea de Huerta Campo Rico? Consumir alimentos de calidad es salud, sostenibilidad y autenticidad. En un momento en el que los ultraprocesados dominan las estanterías y el tiempo escasea, Campo Rico recupera la esencia de la dieta mediterránea con una propuesta lista para consumir, que no renuncia a nada: ni al placer de comer bien, ni al compromiso con el planeta. Cada receta nace en los campos andaluces, con productos de temporada cultivados con respeto y sin prisas. Platos como la escalivada, las espinacas con garbanzos o las patatas a lo pobre combinan ingredientes sencillos y llenos de nutrientes, cocinados como se ha hecho siempre: con aceite de oliva virgen extra, verduras frescas y el saber hacer de la cocina tradicional. Además, toda la gama de Campo Rico es 100 % natural, vegana, sin gluten y sin alérgenos, lo que la convierte en una opción segura, accesible y equilibrada para cualquier tipo de dieta o estilo de vida. Y lo mejor: está lista en segundos. Solo tienes que abrir, agitar y servir. Elegir Huerta Campo Rico es elegir comer como en casa, aunque no te quede tiempo ni para cocinar.

Para los que no tienen tiempo esto no es solo un gazpacho ni solo un salmorejo. Es una forma de parar y saborear. De cuidarse. De volver, al menos por un momento, a ese sabor que parecía que se había ido.