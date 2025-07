Umo: lo más parecido a cenar en casa de un chef que cocina la esencia japonesa

A finales de mayo, Alex Vall (32 años) abrió las puertas de Umo en una esquina tranquila de Sant Gervasi (Reus, 25). Un local de luz amable y atmósfera íntima que no es solo un restaurante: viene a ser como su casa, su cocina, su estudio. “Quería que fuera como invitar a cenar a mi casa”, explica, "aunque esta es mucho más bonita", bromea, con esa mezcla de humildad y precisión que atraviesa todo lo que hace.

Se trataba de una apertura que prometía y ha cumplido con creces.

11 años aprendiendo de Hideki Matsuhisa

Y lo que hace es cocinar sin disfraz desde lo aprendido con uno de los grandes, Hideki Matsuhisa, durante 11 años, primero en Koy Hermitage (Andorra) y después en Kak Koy (Barcelona), y lo absorbido después en Japón, gracias a una beca que aún no sabe cómo consiguió pero que su maestro le animó a ejecutar. Allí descubrió que lo que más le fascinaba de la cultura gastronómica nipona era la repetición, la constancia, el ritual. “Empecé a aplicar esos patrones a mi vida: mercado, corte, cocina, servicio, limpieza”. Y vio que era el foco.

Umo no quiere ser “tan restaurante”. La experiencia arranca -previa reserva- a las 20.30 horas de lunes a viernes (aunque eso pueda cambiar en los próximos meses), con todos los comensales sentados alrededor de una gran mesa. Alex y su segundo, Jordi Paz, cocinan frente a ellos, a mano, en el fuego, con una 'robata' japonesa que lo impregna todo.

“Me preguntan si es un 'omakase' (cuando los comensales de un restaurante de 'sushi' dejan el menú en manos del chef). Podría decir que sí, pero no me convence la etiqueta porque se abusa de ella hoy en día. Aquí comes lo que te sirvo, lo que me inspira, lo que tengo de producto ese día”.

La propuesta cambia constantemente, alternando pases fríos y calientes con ritmo de concierto: momentos eléctricos, otros más contemplativos. Producto tratado con respeto, mínima intervención, máxima intención. Predomina el pescado, aunque con suplemento puede aparecer una pieza de carne de 'wagyu'.

Entre los platos para el recuerdo están el 'somen age nasu' frío (un caldo frío con fideos), la brocheta de espárragos blancos o el mero salvaje a la brasa. Entre los postres, destaca una tarta de texturas de chocolate firmada por su esposa, Sarah Mordecai, repostera al frente de Rosah’s Pastry.

El sótano llamado Menos Umo

El espacio también cuenta con un sótano llamado Menos Umo, un salón-estudio inspirado en el minimalismo japonés pero que logra este 'je-ne-sais-quoi' de calidez e intimidad con sofás, vinilos, tocadiscos y una mesa de espirituosos donde seguir la velada con copa en mano (incluidos whiskys y sakes japoneses de categoría 'top'). “Si se lo pasan bien arriba, que puedan quedarse un rato más. Y luego me dicen qué han tomado, y yo lo sumo a la cuenta”, explica.

La luz, la brasa, la pausa. Todo en Umo habla de él. También de un barrio al que ha vuelto para quedarse. “Salgo a limpiar la acera, saludo a los vecinos. Me gusta esta idea de haber vuelto al lugar de donde soy. Estoy donde quiero estar”. Y el veredicto de Hideki, su maestro, tras cenar en su mesa en uno de los primeros días fue claro: “Te irá muy bien”. No lo dudamos.