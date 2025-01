Barcelona Wine Week: un escaparate vinícola

En el 2024 se bebió menos de vino en todo el mundo, pero de mayor calidad y valor enológico. Ante este panorama, el sector vinícola español encara el año con los retos bien definidos: comunicar mejor su riqueza, diversidad y autenticidad, así como buscar nuevos mercados exteriores para seguir creciendo. Estas dos premisas son las que marcan la celebración del que se ha convertido en su gran escaparate: Barcelona Wine Week, que se celebra del 3 al 5 de febrero en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona con más de 1.200 bodegas participantes y la intención de atraer a más de 24.000 visitantes, un 20% de ellos internacionales.

El salón, que por primera vez ocupará dos pabellones feriales para satisfacer la alta demanda de participación (un 31% más que en la pasada edición), tiene como objetivo abrir nuevas oportunidades de negocio al sector, al mismo tiempo que fomenta la reflexión, el conocimiento y el análisis de tendencias con su programa de actividades. "La alta participación, y el hecho de que 8 de cada 10 bodegas repitan su presencia, vuelve a demostrar que el sector vitivinícola apuesta claramente por BWW como su salón de referencia y su mejor escaparate de promoción internacional", remarca su presidente, Javier Pagés.

Un crecimiento en superficie ferial y número de empresas participantes que, aseguran, se produce sin renunciar a la esencia de un modelo ferial que preserva la calidad y la excelencia que caracterizan el proyecto desde su primera edición, en 2020. "Seguimos comprometidos con nuestro objetivo principal: proporcionar una plataforma inclusiva y de alta calidad que sea el mejor escaparate para el vino español. Continuamos propiciando grandes oportunidades de negocio para nuestros expositores, ofreciendo al visitante un verdadero viaje inmersivo por el territorio vitivinícola nacional, y conformando un hub de conocimiento con las últimas tendencias", añade Céline Pérez, directora de BWW.

En Catalunya, el sector del vino cuenta con más de 600 bodegas embotelladoras, 8.359 viticultores y una superficie inscrita a las 12 DO catalanas de más de 42.000 hectáreas. Su volumen de negocio se sitúa en 1.185 millones de euros, lo que representa el 20% del total del sector en España.

Bodegas, sellos y DO

El salón se despliega a partir de una oferta expositiva que agrupa a bodegas organizadas por denominaciones de origen y otros sellos de calidad (BWW Lands); grandes marcas, grupos de bodegas y distribuidores multimarca (BWW Brands); y compañías que ofrecen equipos, accesorios y servicios al sector del vino (BWW Complements & Tech). A estos espacios se añaden BWW Collectives y BWW Impulse, con pequeños proyectos y microbodegas procedentes de todo el país. Asimismo se deben sumar las zonas dedicadas a las conferencias y las catas de la mano de expertos, e incuso una zona de catas autoguiadas.

Un total de 81 DO y otros sellos de calidad, así como 16 comunidades autónomas estarán presentes en el salón. Entre las que acudirán con mayor número de bodegas destacan la DOCa La Rioja, la DO Cava y la DOQ Priorat, seguidas de las DO de Navarra, Penedès, Montsant, Ribera del Duero, Jumilla o Rueda. En cuanto a grandes marcas, se pueden encontrar firmas como Torres, Vallformosa, Lan, Matarromera, José Pariente, Marqués del Atrio o Juvé i Camps.

Ya sea en la zona de exposición como el área de conferencias, planeará la necesidad de seguir impulsando la internacionalización. Según el último informe del Observatorio Español del Mercado del Vino, en los ocho primeros meses del 2024, España exportó 1.986 millones de litros de vino (-3,1%), por valor de 2.938 millones de euros (-0,1%). A pesar de la tendencia a la baja, sigue siendo el principal exportador mundial de vino en términos de volumen y el tercero en valor. Ante ello surge una oportunidad que resume Susana García Dolla, directora general de la Organización Interprofesional del Vino de España: "Existe un amplio margen para mejorar el posicionamiento en términos de valor si destacamos la historia, diversidad y excelencia de nuestros vinos".

Pabellón central de la Barcelona Wine Week / BWW

Compradores invitados

Para seguir comunicando el mensaje, y mostrar en directo la calidad del vino español, BWW 2025 también ha reforzado su programa de hosted buyers dirigido a grandes importadores y distribuidores de países estratégicos para la exportación de vino español. Con este programa, el salón garantiza la asistencia de más de 770 compradores internacionales clave de países estratégicos, entre ellos los destinos tradicionales europeos, pero también Estados Unidos, Canadá, China, México, Japón, Brasil o Corea del Sur.

Algunos de estos compradores internacionales que participaron en ediciones anteriores y que repiten este año explican por qué este sistema de inmersión funciona tan bien: "Participar fue una excelente oportunidad para establecer nuevos contactos y expandir nuestro portafolio de vinos españoles", comenta Ian Boyle, de United Cellards (EEUU). "La BWW es el evento más importante cuando se trata de estar al día en el mundo de los vinos españoles. Aquí es donde podemos conocer a muchos de nuestros socios comerciales, pero también buscar nuevos vinos interesantes", añade Sara Wetterling, Wine Dog (Suecia).

Nuevos públicos

Y junto a la búsqueda de nuevos mercados, el vino español también encara el reto de adaptarse a los gustos de los nuevos consumidores, especialmente jóvenes, que según los estudios de tendencias buscan vinos más frescos, sobre todo blancos, rosados y espumosos, aunque también tintos más ligeros y fáciles de beber. "Estamos en una buena posición para adaptarnos a las nuevas tendencias, siempre y cuando escuchemos al consumidor y seamos ágiles. Una de las fortalezas del sector vitivinícola en España es su diversidad, ya que elabora vinos para todos los paladares y gustos, desde más frescos y afrutados hasta otros con gran complejidad y matices", asegura José Luís Benítez, director general de la Federación Española del Vino.

Barcelona Wine Week celebra así su edición más grande desde su nacimiento, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Federación Española del Vino y la Organización Interprofesional del Vino de España, y recibe el apoyo de Cajamar, el grupo referente de la banca cooperativa en España. Apoyos clave para seguir reforzando su papel como escaparate del sector, espacio de networking y centro de conocimiento. Y, por supuesto, como el lugar donde disfrutar de un buen vino.