La felicidad en el vientre

Todos hemos sentido en algún momento cierta sensación de falta de vitalidad y de bajo estado anímico injustificado. Y posiblemente lo hayamos achacarlo a mil y un motivos, desde la mala calidad del sueño al mal tiempo. Pero a veces no caemos en la relación que pueda existir entre este bajón de energía y nuestra nutrición. “Se nos olvida que los alimentos son nuestro combustible y que todo lo que comemos se transforma en energía al llegar a nuestro intestino”, introduce la nutricionista Gemma Hortet. “Pero para que eso suceda de forma óptima, el intestino tiene que estar bien, es decir, debe tener buena capacidad de descomposición y de síntesis: suficiente bilis, enzimas, una microbiota en buen estado, etcétera”. Por eso, concluye la experta, es tan importante lo que comemos y cómo lo comemos.

En este punto es cuando podríamos comenzar a hablar de nutrición energética, que “tiene en cuenta aspectos como la estacionalidad”, es decir, por qué es importante comer alimentos de temporada y de cultivo local. Además, la nutrición energética también evalúa la constitución de la persona –dado que, “metabólicamente no todos somos iguales”– para optimizar la energía. “Y esto tiene una relación directa con el estado de ánimo. Porque si somos capaces de darle al cuerpo los nutrientes que necesita en cada momento, aquellos que nos cueste poco digerir o que beneficien a nuestra microbiota, estos se transformarán en neurotransmisores del bienestar y de la calma”, sintetiza la experta.

Camino de ida y vuelta

Por otro lado, esta relación entre nuestro estado emocional y nuestra alimentación es un camino de ida y vuelta. Porque “si estamos estresados probablemente no fabriquemos suficiente ácido clorhídrico, que no va a descomponer bien los alimentos en el estómago. Y acto seguido tampoco los podremos asimilar bien, provocándonos una desnutrición no solo celular sino también emocional, ya que no alimentaremos bien a la microbiota. Y si esta no está bien alimentada, no fabricará los neurotransmisores del bienestar que harán que nos sintamos bien y tomemos mejores elecciones alimentarias”.

Para la nutrición energética “no hay alimentos buenos o malos, pero sí adecuados o no para cada persona en un momento determinado”. Un ejemplo: “Se podría decir que las legumbres son buenas para el organismo, pero si te falta ácido clorhídrico o tienes inflamación intestinal, no te sentarán bien hasta que no se solvente esta situación. De igual forma, tal vez haya momentos del día en los que un alimento te va bien y otros en los que te sienta fatal”.

Aquello de que los alimentos crudos son sanísimos no es una verdad absoluta. Lo son cuando el sistema los digiere bien

Hortet prosigue hablando de la importancia que tiene la forma en la que cocinamos los alimentos, no solo para aprovechar todos sus nutrientes, sino porque “dependiendo de esa preparación, nos proporcionarán un efecto energético de relajación, activación, depuración o reforzamiento del organismo”. Una muestra serían las verduras ricas en provitamina A (betacarotenos), como las zanahorias. Si las cocinamos con aceite, aprovechamos más esta vitamina, porque es liposoluble. Pero si además hacemos con ella una crema, esta cocción nos va a relajar. Esta misma zanahoria preparada en tempura nos activaría; y macerada en limón, sal y aceite nos depuraría.

Y ojo con las verdades absolutas, porque tampoco tienen cabida en la nutrición energética. Por ejemplo, aquello de que los alimentos crudos son sanísimos. Lo serán cuando tengamos un sistema que los digiera bien. Pero eso no es universal. De hecho, la medicina oriental habla de que los alimentos de naturaleza muy fresca, como las frutas y las ensaladas, pueden apagar nuestro caldero, provocando que las digestiones sean mucho más pesadas y que no absorbamos bien los nutrientes. “Depende de cómo sea tu fuego digestivo, estas verduras crudas solo te sentarán bien si se mastican mucho y se les añade un aliño que haga que aumentes el ácido clorhídrico, como el limón, el jengibre o la canela, entre otros”. Y así podríamos seguir desmitificando otras modas, como el ayuno intermitente, que no tienen porqué ser saludables para todo el mundo. “Lo más importante es observarnos a nosotros mismos, conocer cómo somos, cómo reacciona nuestro cuerpo a los diferentes alimentos y recetas”. Y Gemma lo resume en dos grandes tendencias constitucionales: las personas yin y las personas yang. Taoísmo aplicado a la digestión.