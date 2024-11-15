El olivo, un pilar en la gastronomía y la cultura catalana

Catalunya ha construido en torno al olivo un rico patrimonio cultural, económico, social y culinario que forma parte esencial de su identidad. El aceite de oliva, protagonista indiscutible de la cocina catalana, es el eje sobre el que gira cualquier receta, comenzando por la más simple y universal: el 'pa amb tomàquet'. Y le siguen el alioli, la tupina de costilla, el bacalao confitado, las 'orelletes'… Omnipresente y aromático, enriquece y realza los platos más tradicionales, y también los más innovadores, convirtiéndose en el toque distintivo de nuestra gastronomía.

No es de extrañar, pues, que el oleoturismo haya surgido como una manera natural de compartir este legado con el mundo. Se trata de una actividad que es mucho más que turística; es un viaje sensorial que conecta a los visitantes con el paisaje, la gastronomía y las tradiciones. Catalunya cuenta con una vasta extensión de olivares en zonas como las de las Denominaciones de Origen Protegidas de La Terra Alta, Les Garrigues, el Baix Ebre-Montsià, Siurana y L’Empordà , todas ellas de gran tradición en la elaboración de aceite y cada vez con más propuestas de oleturismo. En ellas, además, se han ido recuperando variedades autóctonas más allá de la popular arbequina, como la empeltre, la argudell, la farga, la morruda…

La regulación de las DOP garantiza la calidad y autenticidad de los aceites que allí se producen. De hecho, las DOP Les Garrigues, Siurana y Terra Alta son reconocidas internacionalmente por la pureza y el carácter distintivo de sus aceites de oliva virgen extra. Uno de los grandes atractivos del oleoturismo catalán es la belleza de sus paisajes. Olivos milenarios como La Farga de l’Arión en Ulldecona (Montsià) o Lo Parot en Horta de Sant Joan (Terra Alta), así como la combinación de viñedos y olivos en el Priorat o Les Garrigues son escenarios ideales para unir naturaleza y gastronomía.

Cultura y sabor

El territorio catalán brinda una amplia gama de experiencias que permiten conectar con el proceso de producción del aceite. Entre las más destacadas se encuentra el Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya (CCOC), un museo ubicado en Les Garrigues que ofrece exposiciones y talleres gastronómicos, visitas guiadas a campos de olivos y antiguos molinos, además de rutas en bicicleta por los olivares. Muy cerca, en L’Albagés, se puede visitar Cuadrat Valley-Finca Agrícola, un molino tecnológicamente avanzado en el que disfrutar de una visita guiada y degustar su premiado aceite Elixir, desginado como el mejor arbequina del mundo.

Por su parte, Identitat Extra Virgin Olive Oil, en Horta de Sant Joan, es un molino ubicado en una casa del siglo XII que ofrece experiencias como degustar la típica 'clotxa'—pan relleno de tomate, ajo, cebolla y sardinas— entre olivos centenarios. Los visitantes también pueden elaborar su propio aceite, disfrutar de catas o recorrer el entorno en bicicleta.

En Mas de Colom – Casa Borges, situado en Tàrrega, el viajero podrá disfrutar de una experiencia inmersiva y educativa que entrelaza la historia y el patrimonio cultural del aceite con la innovación tecnológica. La finca del siglo XVI alberga plantaciones de almendros, pistachos, nogales y olivos gestionados de forma sostenible.

Torclum, en el Baix Penedès, invita a los visitantes a recorrer sus olivares, conocer el proceso de producción de su aceite de oliva y finalizar la visita con una cata. También se puede optar por combinar esta experiencia con la degustación de un menú gastronómico en los restaurantes de la zona.

La esencia de la tierra

Otra opción interesante es la que combina dos productos que expresan tan bien la esencia mediterránea: el aceite y el vino. En la Bodega Masroig, de la DO Montsant (Priorat), sus tierras combinan viñas y olivos, por lo que los visitantes pueden conocer las claves tanto de la elaboración vinícola como aceitera. En este último caso, amparada bajo la DOP Siurana. En Agrícola Sant Josep, en el pueblo de Bot (Terra Alta) van un paso más allá y añaden también el cultivo de almendros.

Y no solo se puede practicar oleoturismo en las áreas rurales, sino también con vistas a Barcelona. En L’Olivera producen aceites 'urbanos' en la sierra de Collserola, ofreciendo una mirada contemporánea a la tradición.

Actividades de oleoturismo en Catalunya / Generalitat de Catalunya

Las ferias: conexión con la tierra

A lo largo del año, se celebran varias ferias y fiestas dedicadas al aceite como muestra de su conexión con la cultura y las tradiciones del territorio. Entre las más destacadas se encuentran la Fira de l’Oli Nou DOP Siurana, la Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra de Les Garrigues y la Fira de l’Oli de Ventalló. Todas ellas ofrecen al público la oportunidad de degustar aceites frescos de la cosecha más reciente, conocer a los productores locales y participar en diversas actividades como catas y maridajes.

Otras citas en la agenda son la Fira de l’Oli de la Fatarella, la Fira de l’Oli Verd en Maials y la Fira Intercomarcal de l’Oli en Móra la Nova. Además, a estas ferias y a las diferentes actividades oleoturísticas, aún hay que añadir otras experiencias curiosas, como las que aprovechan las propiedades antioxidantes y nutritivas del aceite para tratamientos de bienestar.