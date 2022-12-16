Le Gruyère AOP, el mejor queso del mundo 2022

Le Gruyère AOP, con su sabor especialmente aromático, es una obra maestra del arte quesero suizo. Por eso Le Gruyère AOP ha sido premiado en los World Cheese Awards con la excelencia, de entre más de 4.000 quesos de todo el mundo. Hasta 7 variedades de Gruyère llegaron a la fase final del concurso. De todos ellos, eligieron como ganador a Le Gruyère AOP Rèserve, de la quesería Vordefultigen y madurado por Gourmino, por considerarlo un “queso artesanal realmente refinado, que se derrite en la lengua, con notas de hierbas, frutas y cuero, siendo un queso con mucho sabor y aroma

Es un queso de pasta dura elaborado con leche cruda de vaca. El Queso Le Gruyère AOP es uno de los más conocidos de Suiza a nivel mundial, y aún hoy se elabora de forma tradicional. Para elaborar un queso de 35 kg se requieren unos 400 litros de leche fresca cruda. Las vacas que proporcionan esta leche de calidad se alimentan durante el verano de los pastos y reciben heno durante el invierno. No se permite incorporar aditivos de ningún tipo. Durante varios meses de maduración se voltean varias veces los quesos y se limpian con salmuera. La humedad permite la formación de la grasa que favorece la maduración desde la corteza hasta el interior del queso. De esta forma, el queso Gruyère AOP obtiene su sabor único.

La denominación de origen protegida AOP garantiza que únicamente se comercialice queso que cumpla las exigencias de calidad.