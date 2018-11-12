Cómo preparar un 'steak tartar' perfecto

¿Dónde comer un ‘steak tartar’ de primera? ¿Cómo hay que prepararlo para que los invitados a una cena o comida casera salten de alegría y griten el nombre de la cocinera o el cocinero doméstico en voz alta?

La web serie gastronómica ‘Cata Mayor’ entra en uno de los restaurantes de Barcelona donde más conocimiento cárnico atesoran, desdoblado en dos lugares: Lomo Bajo (en la planta baja, por supuesto) y Lomo Alto (en la primera). Ambos espacios han estado dirigido durante largo tiempo por el cocinero Carles Tejedor, que se ha especializado en las maduraciones extremas, con canales de buey colgadas durante más de un año en una cámara con la temperatura y la humedad controladas.

El periodista Pau Arenós atiende las explicaciones de Carles, que le enseña las neveras de la casa, donde cuelgan espectaculares piezas de vacuno. En la cocina, el chef prepara tres ‘tartars’ de tres razas y edades diferentes. Consejos sobre cómo cortar y cómo mezclar. ¿Cuál ganará? Ante la duda, la respuesta siempre es: ¡más picante! Sentados en Lomo Bajo, decidirán cuál es la preparación victoriosa. ¿A alguien le apetece, además, un bocadillo de ‘tartar’?

Barcelona tiene un gran número de restaurantes especializados en carnes, en los que saciar la más primitiva de las pasiones gastronómicas. Y Lomo Bajo/Lomo Alto es probablemente el mejor.

