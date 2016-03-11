Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comida coreana a buen precio

Restaurante Yalujiang: ¿tortilla de qué?

Buen 'kimchi', bien salseado el 'jajangmyeon' y rico el 'bibimbap'

La tortilla del restaurante coreano Yalujiang.

La tortilla del restaurante coreano Yalujiang. / EPC

Pau Arenós

Pau Arenós

Sentirse extraño en casa es frustrante. Pasó –otra vez– el jueves a mediodía, en el restaurante coreano Yalujiang, que en realidad llevan chinos con la excusa geográfica de la cercanía con la frontera de Corea del Norte.

El aspecto de 'bar manolo' (con-manolo-ya-jubilado) desaconsejaba la entrada. Pero la cocina es para los valientes, así que franqueamos el paso.

En cada mesa, una plancha eléctrica. Por supuesto elegimos la barbacoa. Carnes semicongeladas a precio excesivo, aunque una vez pasadas por la resistencia y sobre una hoja de lechuga y con una salsa de miso (¡cuánto afeite!) fueron  aceptables.

Buen 'kimchi' (col fermentada), bien salseado el 'jajangmyeon' (fideos y pasta de soja), rico el 'bibimbap' (huevo, vegetales, arroz) y asombrosa la tortilla coreana.

Intentamos comunicarnos con el camarero sin éxito. Al salir la cocinera para retirar platos, pregunté por el relleno de los huevos y la respuesta me dejó perplejo, y preocupado: «No sé. Es una harina que viene de Corea». Insistí, pero no pude averiguar más.

¿Era un preparado? ¿Lo había hecho ella? ¿Cuánto de lo comido era casero y cuánto de bote?

'No sé, no entiendo. ¿Quiere la cuenta?'. 

