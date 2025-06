El lío de Martín Presa en el Rayo B - Torrejón: insultos al hijo de Eto'o, una camisa rota y una denuncia por agresión

El partido se debería haber jugado en el Estadio de Vallecas, el icónico templo del Rayo Vallecano en el corazón del barrio, pero las obras que desde hace años necesita imperiosamente el recinto, al fin iniciadas, lo hicieron inviable. El Rayo B - Torrejón, en fin, se tuvo que disputa en la ciudad deportiva franjirroja, a unos cinco kilómetros de allí. Así comenzó una historia que ha acabado con el árbitro del choque recogiendo en el acta una agresión del presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, y de este denunciando ante la Policía que el agredido fue él.

Todo comenzó, al menos públicamente, con un par de mensajes del Torrejón en su cuenta de X tras caer eliminado (3-1 en el partido de vuelta, con prórroga incluida tras el 1-1 de la ida) en el playoff de ascenso a Segunda RFEF. "Enhorabuena al Rayo por la victoria, pero como hay que contarlo todo, ahora se entiende mucho más que nuestros aficionados no hayan podido ir al estadio. En el descanso, el señor Martín Presa agredió físicamente a uno de nuestros jugadores, con policías de testigos. Y esto no es una pataleta de perdedor, son los hechos".

Amenazas recogida en el acta

El acta del árbitro del partido, según informó 'As', refrendó la denuncia del club de Torrejón de Ardoz, localidad del área metropolitana de Madrid ubicada a unos 20 minutos en coche de Vallecas: "Durante el descanso del partido, [...] una persona sin identificar se encaró con el jugador del equipo visitante con dorsal número 15, José Ignacio Gómez López, acercándose a él, llegando a cogerle de la camiseta, en actitud amenazante, teniendo que ser separado por oficiales de ambos equipos. Posteriormente, el delegado de campo identificó a dicha persona como Raúl Santiago Martín Presa, presidente del equipo local".

Martín Presa, un imán para las polémicas, volvía a situarse en el centro de una de ellas. El siguiente capítulo de esta historia fue un comunicado del club, explicando que el Rayo hizo el "esfuerzo" de facilitar al Torrejón "un porcentaje superior al 10% de las localidades disponibles", unas 90 entradas, ante la inviabilidad de poder jugar en Vallecas y tener que hacerlo en un recinto más pequeño, y que la directiva del club rival rechazó ocupar los asientos que tenía asignados en el palco de la instalación.

Tiene relevancia, para el Rayo, este detalle porque según su relato, "la mayoría de dicha afición estuvieron durante todo el encuentro de forma intermitente, pero continuada cantando de forma coral el cántico 'Martín Presa, hijo de puta', sin intervención alguna por parte del árbitro para detener esos insultos continuados e insistentes, los cuales no constan en el acta arbitral".

La camisa rota de Martín Presa

Sirve todo esto de preámbulo para que el Rayo niegue el contenido del acta, rechazando que Martín Presa agrediera a un futbolista del Torrejón y remarcando que los hechos ocurrieron en sentido contrario en el acceso a los vestuarios durante el descanso: "El capitán del conjunto visitante, D. José Ignacio Gómez, llegó a insultarle repetidamente, ante lo cual el presidente le solicitó que cesase su actitud. En ese momento, el jugador de la AD Torrejón, D. Jaime Alcolado Alhambra, agredió al presidente del Rayo Vallecano de Madrid por la espalda, golpeándole, zarandeándole y rompiéndole la camisa".

"El presidente del Rayo Vallecano de Madrid SAD ya ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional", añade la nota del club vallecano. Una explicación en la que Martín Presa ahondó este lunes en una entrevista en Radio Marca. El dirigente rayista lamentó que se cometieran "dos delitos" que su club va a perseguir "por la vía penal hasta el final". "Un delito es de injurias, por el tuit del Torrejón, y el otro lo comete el árbitro del partido, que ha cometido falsedad documental en la redacción del acta, que es completamente falsa", ha profundizado.

Etienne Etoo fue presuntamente insultado en el Rayo B - AD Torrejón. / ARCHIVO

Insultos al hijo de Eto'o

Presa aprovechó también para denunciar otra situación que, presuntamente, se produjo durante el partido: graves insultos a Etienne Eto'o. "Lo llamaron negro, bastardo, 'tu madre es una puta'... Son insultos que no deben producirse jamás en un partido de fútbol", explicó sobre esos presuntos ataque al hijo de Samuel Eto'o, jugador del Rayo B que esta temporada ha disputado tres partido ya con el primer equipo franjirrojo.

"Me agarraron por detrás, me golpearon en el pecho y me arrancaron la ropa. Terminé con el torso al aire", amplió Martín Presa sobre el presunto incidente del que dice ser víctima y cuyas consecuencias, si cumple con lo dicho, acabarán en un juzgado.