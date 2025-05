El mensaje de Guardiola al City: "Si no se reduce la plantilla, me iré"

En la noche de Kevin de Bruyne, se va, aunque no se quería ir del Manchester City, y del retorno de Rodri, tras ocho meses de baja por una grave lesión, Pep Guardiola quiso lanzar un mensaje. Lo hizo tras el triunfo sobre el Bournemouth (3-1), que le acerca a la Champions. Le falta aún un punto. Y la última jornada le toca jugar en el campo del Fulham. Con un empate le basta al equipo citizen para asegurarse una plaza entre los cinco primeros que le permitiría seguir en la elite europea.

El mensaje es rotundo. Tan rotundo como sorprendente. "Le dije al club que no quiero esto", soltó Guardiola. ¿Y esto qué es? Esto es una plantilla demasiado grande, que no le permite trabajar en las condiciones que el técnico desea no tener la próxima temporada. En noviembre pasado, renovó el entrenador hasta 2027.

"No quiero dejar a cinco o seis jugadores en la tribuna. Renunciaré. Si no hacen una plantilla más corta me iré", ha dicho el entrenador de Santpedor. Ahora tiene 28 futbolistas en nómina, por lo que hay, al menos, seis que corren peligro de cara al nuevo curso. De momento, solo está confimada la baja de Kevin de Bruyne.

"Es imposible para mi alma dejar a mis jugadores en la tribuna porque no pueden jugar", ha reconocido Guardiola, instando a la dirección deportiva que coludieran Txiki Begiristain, que se irá al acabar el próximo mercado, y Hugo Viana, su sucesor, a reducir, y de forma drástica la plantilla.

"Como técnico no puedo entrenar a 24 jugadores y cada vez que hago una lista se queden cuatro, cinco o seis en Manchester porque no pueden jugar", ha precisado el entrenador, quien se ha mostrado tan rotundo como enérgico. "Esto no va a pasar, le dije al club que no quiero esto", ha sentenciado.

Khusanov, uno de los fichajes de invierno, Savinho, McAtee, Echeverri y Rico Lewis no fueron convocados por Guardiola para la cita con el Bournemouth. Y no es la primera vez que le pasa algo así al técnico en las últimas semanas. De la escasez que tuvo durante meses -"no tenía para seleccionar a 11 jugadores, no teníamos defensas, fue muy difícil", ha admitido Guardiola- se ha pasado a la abundancia. "Después la gente volvió, pero la próxima temporada no puede ser así", ha precisado el entrenador.

”Es una cuestión del club. No quiero tener 24, 25 o 26 jugadores cuando todos estén en forma. Si me lesiono, por desgracia, tenemos algunos jugadores para la cantera y lo aprovechamos”, ha añadido Guardiola, quien considera insostenible tener plantillas tan amplias porque eso implica que no haya la conexión necesaria entre sus jugadores. “Es una conexión que hemos perdido un poco esta temporada”