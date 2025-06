El truco de la experta en limpieza para limpiar las gafas de sol con un producto habitual en todas las casas

Con el verano a la vuelta de la esquina, el uso de gafas de sol aumenta, al igual que la suciedad que estas acumulan. La crema solar puede ensuciar e incluso dañar el vidrio y las varillas de las gafas. Es por eso que, especialmente en esta época del año, hay que cuidarlas bien.

La laca para el pelo, el secreto

Begoña Pérez, 'La Ordenatriz', una famosa 'influencer' que cuenta con casi dos millones de seguidores, ha compartido un truco único en Instagram para limpiar las gafas de la mejor forma posible con un producto casero: la laca para el pelo.

'La Ordenatriz' explica en qué consiste: "Hay que pulverizar con laca de pelo (previo tapado de los cristales con cinta de pintor, para no dañarlos). Inmediatamente después, hay darle con una esponja o con estropajo suave mojado con agua. Se hace así seguido, no hay que dejar actuar. Es mejor repetir si vemos que no obtenemos el resultado deseado".

En el vídeo se puede observar el antes y después de como quedan sus gafas, demostrando la efectividad del método. De esta forma, se eliminan las manchas de sudor, maquillaje o de suciedad.