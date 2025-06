Maquillaje e inteligencia artificial, armas en la batalla política entre Sánchez y Feijóo

Así que la imagen de Sánchez cumplió con las expectativas de 'showtime' del respetable, pero no lo hizo el contenido de su intervención. El presidente del Gobierno se limitó a pedir perdón ocho veces muy compungido y dejó de lado esta vez los golpes de efectos : ni convocó elecciones, ni ofreció someterse a una cuestión de confianza. A falta de conocer sus próximos pasos, pareció por una vez que Sánchez no estaba a la altura de la celeridad de los tiempos.

Entre las palabras más utilizadas estos días en las redes sociales llamaba la atención una que, por familia política, no debería aparecer en las listas de tendencias. Y, sin embargo, allí estaba: 'Bárcenas'. Resulta que mucha gente invocaba al extesorero del PP porque los tejemanejes de Cerdán, Ábalos y García les recordaba a los que contribuyeron a la caída del Gobierno de Mariano Rajoy, moción de censura mediante. No es tan extraño: como hizo el jueves Sánchez, el PP anunció nada más conocerse el escándalo de pagos en negro a dirigentes del partido una "auditoría externa"; como también hizo el presidente del Gobierno, Rajoy pidió perdón por Bárcenas. "Me equivoqué. Lo lamento pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía", dijo el expresidente popular en el Senado el 1 de agosto de 2013. "Quiero pedir perdón a la ciudadanía porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán", empezó Sánchez su comparecencia el pasado jueves.

Pero tanto verificadores profesionales como usuarios independientes han rescatado qué decía Sánchez cuando era Rajoy el que pedía perdón. En octubre de 2014, cuando el expresidente del Gobierno se disculpaba en el Congreso por haber situado en puestos de responsabilidad a gente que "no lo merecía" –se refería en aquella ocasión a los dirigentes del PP detenidos en la operación Púnica–, a Sánchez no le pareció suficiente. "Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y asumir responsabilidades políticas", respondió el entonces líder de la oposición.

Poco después, tras presentar una declaración contra la corrupción y por "la limpieza democrática", Sánchez insistió: "Yo le digo a Rajoy que el perdón en política no es suficiente".