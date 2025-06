Santiago Abascal hablando francés: el discurso del líder de Vox se viraliza en redes

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asistido este lunes a la cumbre de Patriots, el grupo del Parlamento Europeo del que es presidente.

La Agrupación Nacional de la francesa Marine Le Pen, Fidesz - Unión Cívica Húngara- de Viktor Orbán o el portugués Chega!, de André Ventura, son algunos de los 11 países que forman parte de ese grupo ultraderechista. Cabe decir, también, que Patriots cuenta actualmente con 86 diputados en el Parlamento de la UE, por lo que representa así a 19 millones de europeos.

Punto de inflexión para los de extrema derecha

El motivo de la reunión de los partidos de extrema derecha ha sido para celebrar la Fiesta de la Victoria, donde se han congratulado de los resultados exitosos de dichas agrupaciones en las elecciones europeas de hace ya un año, cuando consiguieron colocarse como tercera fuerza del Parlamento Europeo.

El encuentro de los 'patriotas' empezó el domingo, con una jornada de trabajo con varias delegaciones del grupo en la localidad francesa de Fontaineble, y ha acabado este lunes con el gran mitin en Mormant-sur-Vernisson.

Durante la celebración, Santiago Abascal parecía que tenía ganas de ser el protagonista y ha acabado siendo el blanco de las mofas de las redes sociales.

Más allá de lo que haya dicho en su discurso frente a 6.000 personas, lo que está claro es que los idiomas no son lo suyo. Y parece, por la cara que pone al oírle hablar, que Marine Le Pen opina lo mismo.

La respuesta de los usuarios

Después de ver el discurso del líder de Vox, muchos usuarios han hecho comentarios negativos sobre él. “Abascal hablando francés es lo que necesitábamos para entender por qué odia tanto las diferentes lenguas de nuestro país. [...] amos no me jodas”, dice una usuaria riéndose.

Abascal hablando francés es lo que necesitábamos para entender por qué odia tanto las diferentes lenguas de nuestro país. JAJAJAJJSSJJSJ amos no me jodas — Beína 🇵🇸 (@espinadecactus) June 10, 2025

Otra comenta: “Aquí, escuchando a Abascal hablar francés. No me reía tanto desde lo de Ana Botella y su ‘relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor’”.