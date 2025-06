Andrea Aguilar, autora y terapeuta: "Barcelona es mi casa y donde he tenido más orgasmos en mi vida"

Andrea Aguilar trabajó para Médicos sin fronteras y viajó durante 10 años por todo el mundo. Tras vivir en Costa Rica los últimos tres años ha vuelto a casa.

Es terapeuta sexual y experta en placer femenino. A pesar del exitazo de su libro ("Mujer orgásmica", Lunwerg, 2024) reconoce que su profesión no es ser escritora: "yo tan sólo he publicado un libro". Y sigue: "en agosto de 2018 me grabé un montón de horas de audio sobre el tema y posteriormente las transcribí".

Demasiada insatisfacción sexual que se queda en el interior porque existe mucha vergüenza. Y no tiene ninguna duda: "el placer de una mujer depende de la propia mujer; porque si la pone el poder en lo que le hacen desde fuera, mal asunto".

Durante la entrevista nos explica distintas claves para que la mujer tenga una vida sexual sana y divertida, "porque el sexo es diversión y naturalidad".

Sergi Mas con la terapeuta y autora Andrea Aguilar / Mónica Tudela

A Andrea le cerraron su canal de Youtube hace dos años, con más de medio millón de seguidores, y desde entonces no puede abrir ningún canal con su correo electrónico. 2025, señoras y señores.

