Trump y Musk: el divorcio más caro de la historia se dirime en las redes

Estaba claro que el idilio de Donald Trump y Elon Musk no iba a durar mucho, y también que su divorcio no iba a ser civilizado. El presidente de la primera potencia mundial y el hombre más rico del mundo, acostumbrados al poder omnímodo, no podían cortar su relación de una forma civilizada, mirando no por su interés sino por el de los críos, que en este caso somos el resto de habitantes de la Tierra. Aunque Musk se declarara 'first buddy', primer amigo, del presidente al principio de su corta etapa de colaboración; aunque haga justo una semana que Trump se despidiera de Musk cubriéndolo de elogios y regalándole una llave dorada de la Casa Blanca. Todo eso estalló por los aires el jueves, y las redes sociales de su propiedad, Truth y X, están siendo el campo de batalla.

Merece la pena, por si como todo apunta esto no es más que el primer episodio de un enfrentamiento histórico, consignar cómo empezó todo. Musk no estaba contento con los aranceles ni con el presupuesto de Trump, y lo había hecho saber. Trump respondió que Musk se volvió "loco" cuando retiró la orden de comprar "los coches eléctricos que no quería nadie", en referencia a los Tesla del magnate. Musk contraatacó con "la bomba": dijo que el presidente está en la lista de supuestos pederastas de Jeffrey Epstein. Además, vaticinó que los aranceles van a provocar una recesión en la segunda mitad del año. Trump contestó que para recortar "miles de millones" del presupuesto debería retirar las ayudas a las empresas de Musk. El magnate lanzó después un mensaje en apoyo de la destitución del presidente.

En X, unos subrayaban lo bien que se lo estaban pasando con los navajazos –"En la pelea entre Elon y Trump, estoy absolutamente a favor de la pelea", escribió @bbimbi– y otros hacían notar que se trata del "divorcio más caro de la historia", al menos para Musk, porque, solo el jueves, Tesla perdió en bolsa cerca de 150.000 millones de dólares.