Una argentina en Barcelona alucina cuando llega la noche en España: “Estoy completamente mareada"

Una vez más, Tik Tok ha hecho su magia al poner sobre la mesa un tema de lo más candente: el cambio de hora y el debate de su posible fin.

La 'influencer' argentina Bic Montero se ha hecho viral a través de un video donde se mostraba mareada en Barcelona. ¿El motivo? Eran las 21.00 horas de la noche y seguía siendo de día.

“A mí ya me habían dicho que en verano los días en España duran más. Pero ¿Qué tanto duran los días en España? ¡Hay luz! ¡Hay sol! No es que esté exagerando”, manifestaba en la plataforma.

¿Cuál es el origen del cambio de hora?

Lo que para la 'influencer' es algo totalmente extraño, aquí estamos más que acostumbrados a que en verano no oscurezca hasta pasadas las 21.00 horas de la noche y a que en invierno sea sobre las 17.00 horas de la tarde.

Como en el resto de países de la Unión Europea, se aplica el cambio de hora dos veces al año; en marzo se adelanta una hora, y con ello empieza a anochecer más tarde, mientras que en octubre se atrasa consiguiendo que el día acabe antes.

España, además, tiene el añadido de que durante la dictadura Francisco Franco decidió, en el año 1940, adelantar una hora para equipararlo al horario de la Alemania nazi y nunca más se volvió a modificar. Esto no debería ser así, pues países situados más al oeste, como nosotros, así como Portugal e Inglaterra, tienen una hora menos.

¿En qué punto nos encontramos?

Al menos hasta el año que viene tendremos que seguir modificando los relojes según la publicación del BOE en marzo de 2022.

A partir de ese momento, no sabemos si realmente tendremos que hacerlo por última vez. Ya en el año 2018, más del 80% de los casi cinco millones de ciudadanos europeos que participaron en una consulta pública sobre el cambio de hora, se mostró a favor de poner fin al cambio de hora.

Es más, un año después, la Comisión Europea planteó solucionar lo que la mayoría prefería. Al final, la decisión llegó al 2021 sin resolución y se ha ido alargando en el tiempo hasta día de hoy. De todos modos, quien tenga la última palabra será la Unión Europea y deberemos esperar con paciencia a su respuesta.

TikTok se inunda de comentarios

Bic Montero ha provocado que la gente vuelva a hablar del cambio de hora de nuestro país. "Porque no estás en Galicia, si no alucinas. En verano se ve hasta las once", decía un usuario de TikTok riéndose. Otra chica comentaba: "Tener tanta luz nos influye en el carácter y las costumbres, por eso cenamos más tarde, nos acostamos más tarde, salimos de fiesta toda la noche y nos cuesta madrugar".