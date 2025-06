Una falsa cobra alerta a los vecinos de Lleida: activados hasta los protocolos de emergencia

Actualmente, no es raro que cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor se comparta vía redes sociales y llegue a convertirse en viral, sea falso o no. Y este caso no podía ser menos...

Los vecinos de Verdú, en Urgell (Lleida), se asustaron cuando el lunes se difundió via Whatsapp y otras redes sociales una fotografía de uno de los reptiles más peligrosos del mundo: la cobra.

Según define la revista naturalista 'National Geographic', esta serpiente venenosa es conocida por ponerse de pie y llegar a mirar a las personas a los ojos.

Si te enfrentaras a ella, podría levantarte del suelo tres cuartas partes de tu cuerpo y seguir moviéndose hacia delante para atacar.

En la imagen viralizada en Lleida se podía observar una presunta cobra de un gran tamaño envuelta en el matojo de una viña del pueblo leridano, junto a un texto que daba veracidad al hecho.

Protocolo activado

El diario 'El Segre' adelantó que, cuando este suceso llegó a oídos del Ayuntamiento de Verdú, el consistorio alertó a los Agentes Rurales y activó los protocolos de emergencia previstos para estos casos.

Investigación abierta

En cuestión de horas, los encargados de la protección y vigilancia de zonas rurales empezaron a investigar y acabaron concluyendo, después de verificarlo, que era una imagen falsa hecha por Inteligencia Artificial (IA).

Se pudo saber que no era real porque el día de la fotografía no correspondía con el que se decía, ni tampoco con el sitio.

Además, el color del terreno no coincidía con la imagen, lo que supuso una prueba más de que era falsa.

Precaución con los contenidos audiovisuales

Por último, Georgina Procter, alcaldesa de Verdú, aseguró que el individuo que supuestamente difundió la fotografía confesó que se trataba de un contenido falso.

Procter ha pedido que la gente sea responsable con este tipo de publicaciones, añadiendo que se tuvieron que utilizar recursos públicos al alcance de todo el mundo para aclarar unos hechos que han resultado ser falsos.

Casos parecidos

Hace unas semanas, por ejemplo, se viralizó un vídeo en TikTok de un canguro aguantando un billete de avión en la puerta de embarque.

En la grabación, se puede ver cómo una mujer dialoga con una trabajadora de la aerolínea para que deje embarcar al marsupial, alegando que es un supuesto animal de soporte emocional.

Este tipo de vídeos e imágenes son cada vez más habituales en las redes sociales, y son generados por IA.

El contenido audiovisual se puede recrear a partir de una descripción textual con detalles específicos para que parezca realista.