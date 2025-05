Pánico, visita a Canaletes y ruta en Bicing en la noche loca del Barça

La noche que el Barça ganó su vigesimoctava Liga empezó de la peor manera posible. Una conductora, al parecer por accidente, aceleró en vez de frenar en un momento en el que estaba rodeada de aficionados del Espanyol. El atropello hirió a 17 personas, una de ellas de gravedad. Las imágenes que captaron los presentes, que se reprodujeron miles de veces en pocos segundos gracias a las redes sociales, son espectaculares y espeluznantes, y cuesta creer que no haya mayores perjuicios.

Era imposible que un hecho así escapara al forofismo y la polarización, máxime cuando se produjo minutos antes de la disputa de un derbi barcelonés en el que el Barça se jugaba el título y el Espanyol podía asegurar su permanencia en Primera División. En X menudearon las críticas a la conductora pero también justificaciones acerca de por qué actuó así en ese contexto, quejas de que el partido no se suspendiera, y todo tipo de 'conspiranoias' acerca de la autoría, la voluntariedad y la actuación de los Mossos. Pero quizás la reacción más alucinada al incidente fue la de la cantante Lola Índigo, que pensó que podía relacionarlo con un problema suyo y se lanzó a ello. "Pero molestan los conciertos", escribió en X junto a un vídeo del atropello, en alusión a que ella ha tenido problemas tanto en Madrid como en Barcelona para encontrar un estadio para acoger los suyos. Poco después borró el tuit y rectificó en otro mensaje: "Pido perdón por haber compartido ese video. No tenía ni idea de lo que había sucedido, espero que todo el mundo esté bien y no haya ningún herido que por supuesto es más importante que cualquier otra cosa".

El hecho de que uno de los heridos fuera hijo de Xavier García Albiol también contribuyó a viralizar el atropello. Según explicó el alcalde de Badalona, afortunadamente se hizo solo un esguince en el pie.