Un gallego cuenta su experiencia en Barcelona: "Bastante feo"

Catalunya recibe mucho turismo a lo largo del año, especialmente, en la ciudad de Barcelona. Gente del extranjero, así como nacionales, viajan a la capital catalana por estudios, trabajo o de vacaciones, para disfrutar de su gastronomía, su arquitectura y su cultura.

Sin embargo, parece que parte de la cultura catalana, como es el uso de su lengua, ha molestado a una de estas personas, que buscaba trabajo en la capital catalana en junio del año pasado.

Cada persona tiene diferentes experiencias en el momento en el que viaja a una ciudad, y parece que el uso de una lengua cooficial en las entrevistas de trabajo da lugar, en algunas ocasiones, a conflictos sociolingüísticos.

Un gallego en Barcelona

Esto es lo que parece que le ha sucedido a un gallego, que ha explicado su experiencia en un vídeo que se ha publicado en la cuenta de Tiktok 'Pique y palique Pódcast'. El hombre explica a 'Pique y palique Pódcast' que se encontraba en Barcelona por trabajo y se ha quejado: "Es un poco chocante escucharlo todo en catalán y que no se inmuten."

En primer lugar, el gallego ha explicado que, en Galicia, ni en la calle ni en un contexto laboral "se le dirige la palabra en gallego" a una persona que llega de fuera. "Sabemos hablar en castellano y vamos a hablar en castellano", sentencia el hombre.

Y asegura que eso no ocurre en Barcelona, donde considera que "se impone algo" que muchos no saben (la lengua). El hombre no entiende cómo, en una reunión de trabajo, todo se hable en catalán y, al preguntar: "Esto, ¿cómo se dice?", la respuesta sea "¿Y cómo se dice en castellano?".

"Educación"

El gallego asegura que se trata de "un tema de educación" y, sin querer generalizar, opina que varias personas de la reunión se mostraron sorprendidas de que la entrevista se diese de esta manera.

Sin embargo, asegura que no tiene "nada en contra del catalán", pero que lo ocurrido le ha parecido "bastante feo" y que a él jamás se le ocurriría hacer algo así en Galicia.

Los usuarios opinan

A pesar del tono convincente del gallego, la gran mayoría de los comentarios del vídeo se dedican a desmentir todo lo que dice, asegurando que son de otras regiones residentes en Barcelona y jamás les ha ocurrido algo parecido: "Asturiano en Catalunya, una chica me pregunta sobre mi perro en catalán, la entiendo, le respondo en castellano y ella, automáticamente, cambia al castellano. Y como esta, muchísimas ocasiones", asegura un usuario. "Colega, llevo 30 años en Catalunya y no me ha pasado nunca", comenta un seguidor.

Otros, se dedican a desmentir que en Galicia ocurra lo que el hombre explica: "Pues yo fui a Galicia y todo dios me hablaba en gallego". Mientras tanto, otros, con un poco de humor, hacen referencia a que lo verdaderamente raro es que en Catalunya alguien te hable en catalán.

El uso del catalán

Otra de las críticas que recibe el 'tiktoker' es por su sorpresa a que se hable catalán en Catalunya: "Y si vas a Dinamarca, ¿también te hacen las entrevistas en castellano?", "No es lo mismo venir de turista, de quien no se pretende que entienda el catalán, que venir a una entrevista de trabajo, donde se espera que, al menos, entiendas el idioma oficial", sentenciaban algunos usuarios.

Lo cierto es que, si lo que se explica en el vídeo fuese un caso generalizado, no coincidiría con los resultados de la reciente encuesta realizada por la Generalitat y el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que asegura que, a pesar de que en Catalunya hay más personas que conocen y hablan el catalán, son menos las que la consideran su lengua "habitual única" y de "identificación".