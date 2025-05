La bulería de los Morancos, encerrados toda la noche en un AVE: "¿A qué hora vamos a llegar? Que nos lo diga la Renfe..."

El arte de convertir la adversidad en comedia es una seña de identidad de Los Morancos, pero incluso para César Cadaval, la paciencia tiene un límite. Lo que comenzó como un viaje rutinario en AVE desde Madrid a Sevilla para sumergirse en el bullicio de la Feria de Abril junto a su compañía, se transformó en una inesperada y larguísima prueba de resistencia. Un masivo robo de cobre en la infraestructura ferroviaria dejó varados a miles de pasajeros, entre ellos al dúo cómico, en una noche que pasaría de las risas iniciales a la frustración más absoluta. Catorce horas de encierro en un tren parado, a oscuras y con una creciente incertidumbre, marcaron una experiencia que distó mucho de ser divertida.

Del cante improvisado a la cruda realidad

Cuando el tren de alta velocidad, que debía haber partido a las 20:30 horas, se detuvo abruptamente apenas media hora después de iniciar su marcha, la reacción inicial de César Cadaval fue la que cabría esperar del genio humorístico: buscar el lado cómico a la situación. Rodeado de su equipo y ante la perplejidad general de los viajeros sumidos en un apagón inesperado, César se arrancó por bulerías.

Con su gracejo habitual, entonó unos versos que reflejaban la confusión del momento: "Llegaba a las 22:30, pero nos hemos equivocado. ¿A qué hora vamos a llegar? Que nos lo diga la Renfe, ellos sí que lo sabrán. Ay que gusto estoy, mis amigos". Aquella improvisada actuación consiguió arrancar sonrisas y aliviar momentáneamente la tensión en un vagón que empezaba a sumirse en la penumbra. La intención era clara: amenizar la espera, pensando que sería un contratiempo pasajero. Sin embargo, las manecillas del reloj avanzaban implacables y la situación, lejos de resolverse, se enquistaba. La alegría inicial se fue disipando como el humo, dejando paso a la incomodidad, la preocupación y, finalmente, a una profunda indignación. Lo que empezó como una anécdota graciosa se convirtió en una vivencia "lamentable", en palabras del propio Cadaval.

Se mueve? En el tren de los Morancos andan de tiktoks pic.twitter.com/y5gnss3STI — La Sweeney pucelana (@FuerzaCoriolis2) May 4, 2025

Catorce horas de incertidumbre y condiciones precarias

La noche se hizo eterna dentro del convoy detenido. Catorce horas de espera que pusieron a prueba los nervios de todos los presentes. César Cadaval no dudó en expresar su malestar, especialmente por la "desinformación total" que, según relató, padecieron. La falta de comunicación clara y constante por parte de los responsables agravó la sensación de abandono. "¿Por qué ha salido ese tren si había ese problema?", se preguntaba Cadaval en una entrevista radiofónica, recordando que la incidencia por el robo de cobre se conocía desde horas antes de su partida.

Las condiciones a bordo se deterioraron progresivamente. La oscuridad se hizo casi total cuando las luces de emergencia, alimentadas por baterías, también se apagaron para ahorrar energía, tal y como documentó su hermano Jorge Cadaval en redes sociales junto a su marido, Ken Appledorn. La falta de agua caliente impidió preparar biberones para los niños pequeños presentes, una situación que generó especial angustia. Los aseos, según describió César, se convirtieron en una "guarrada", añadiendo insalubridad a la ya de por sí difícil tesitura. "Me parece lamentable porque parece esto tercermundista con el pedazo de país que tenemos", sentenció el humorista, resumiendo el sentir general de impotencia y crítica hacia la gestión de la crisis. La broma inicial sobre el "puente" de mayo ("Dile al ministro [Óscar Puente] que el Puente, del mes de mayo, me lo he tragado yo") reflejaba con ironía la magnitud del tiempo perdido y la frustración acumulada.

Un reconocimiento al factor humano en medio del caos

A pesar de la dureza de la experiencia y las críticas a la gestión global de la incidencia por parte de Renfe y Adif, César Cadaval quiso poner en valor el esfuerzo y la dedicación del personal que se encontraba a bordo del tren junto a ellos. Los revisores y demás trabajadores del AVE recibieron el reconocimiento del humorista por su actitud y atención en circunstancias extremadamente complicadas.

"Tengo que decir okey al personal del AVE, a la gente que ha sido maravillosa en atención y en todo", afirmó Cadaval, destacando la calidad humana de quienes compartieron la larga espera desde dentro. Relató cómo personal de seguridad de una estación cercana se movilizó para llevar agua caliente, posibilitando que un bebé pudiera tomar su biberón, un gesto que marcó una diferencia significativa en medio de la noche. Esta distinción entre la gestión organizativa y la respuesta humana directa de los empleados de a pie ofrece un matiz importante a la hora de valorar la respuesta a la emergencia.

Finalmente, tras horas de parálisis, un tren diésel acudió al rescate para remolcar el convoy hasta Sevilla. La llegada, catorce horas después de lo previsto, puso fin a una odisea que, si bien dio pie a una bulería inicial, dejó un regusto amargo y un sinfín de preguntas sobre la seguridad y la capacidad de respuesta ante incidentes graves en la red de alta velocidad española. La anécdota del "kit de supervivencia" que ahora piensa llevar siempre consigo, aunque dicha en tono de broma, encapsula la lección aprendida en una noche inolvidable por los peores motivos.