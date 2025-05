Polarización, bulos y frivolidad: el apagón extrema los vicios de las redes sociales

En la otra trinchera, hubo también muchos mensajes que presentaron al presidente del Gobierno como un héroe providencial que es una suerte que esté al frente de España en estos días de zozobra. Algunos lo hicieron con mucha gracia, como @McDepre : "Una noche más en la que Pedro Sánchez sube a romperse la camisa a la azotea de Moncloa gritando al cielo ‘¿¿ESTO ES TODO LO QUE SABES HACER??’". Otros fueron mucho más serviles. "Una hora después del apagón Pedro Sánchez ya estaba reunido de Urgencia con su equipo y Red Eléctrica. Imaginaos que hubiera estado en una comida y desconectado hasta las 20:23 de la tarde... Y eso que esto solo ha causado caos, no 223 muertos. Se llama responsabilidad", escribió @CristianBilba12 .

Las ganas de los enemigos del Gobierno de culparlo de la situación fueron palmarias desde el primer minuto. No solo lo hicieron los partidos rivales; también muchos usuarios de las redes que, bien por afición o bien por interés, hincharon a todas luces la eventual responsabilidad de Ejecutivo . "Aceptar que estamos gobernados por una cuadrilla de deficientes mentales votada por otra cuadrilla de la misma estirpe es, sin duda, la teoría más razonable para explicar el apagón", proclamó por ejemplo @janogarcia_.

Como el apagón no tuvo, salvo alguna excepción , consecuencias dramáticas, podemos estos días dedicarnos al análisis sociológico de las reacciones que una situación tan excepcional provocó entre los ciudadanos en diferentes ámbitos. En las redes sociales ya ha quedado claro que el corte eléctrico sublimó los comportamientos que suelen achacarse a quienes participan en esas plataformas: sirvió para constatar que la polarización y las 'fake news' son protagonistas de primer orden del muestrario colectivo de nuestros días. En el plano positivo, más o menos, también demostró que se puede seguir confiando en el gracejo general para sacar punta a cualquier situación.

Pero la polarización que provocó el apagón habría sido imposible –o no tan profunda– sin la ayuda de los bulos. Ambas van de la mano casi siempre, porque las noticias falsas son una manera eficaz de dar apariencia de verosimilitud a acusaciones que no tienen fundamento.

Para explicar las causas del apagón –que oficialmente aún no se conocen– hubo desde el principio 'fake news' para todos los gustos. La teoría del ciberataque, que Pedro Sánchez no descartó y en algún momento pareció abonar, fue de las primeras en despuntar. Muchos de sus adeptos lo vinculaban, evidentemente, con Rusia. "¿Apagón por ciberataque? No sería la primera vez. Los rusos ya lo hicieron en Ucrania en 2015. ¿Quiénes? El grupo Sandworm, los mismos autores de uno de los ciberataques más devastadores de la historia", escribía el lunes @e_paniagua.

La hipótesis preferida de los enemigos del Gobierno fue, sin embargo, que fue la obsesión por las energías renovables lo que causó el apagón. La tesis vendría a ser que estos 'comehierbas' despreciaron el poder nuclear y los combustibles contaminantes y ahora lo pagan caro. "Apagón. No hay ciberataque. El Gobierno conoce las causas y deberían explicarlo. Exceso de generación fotovoltaica y problemas con la distribución. Esta situación podría repetirse en las próximas semanas", sostuvo el afiliado de Vox @vicpiedra.

Hubo bulos mucho más elaborados: que el corte fue un experimento para potenciar la falta de dinero en efectivo –lo dijo Alvise Pérez, y es difícil de entender–; que el apagón había afectado a casi toda Europa o que las élites globales la provocaron solo para ver "cómo reaccionaba la sociedad". Y, según @italianicese, no superamos la prueba: "Es obvio que demostraron ser unos débiles que frente al desastre más mínimo lloran. Ahora imaginen a Rusia o Turquía invadiendo Europa, la toman en menos de una semana".