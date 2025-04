¿Dónde es fiesta mañana, 1 de mayo? ¿Qué comunidad autónoma hace puente el día 2?

España es uno de los países que más vacaciones tiene. Sin embargo, los ocho festivos nacionales anuales en nuestro país están lejos de los 15 que tiene Eslovaquia o los 14 de Grecia o Malta. Este 1 de mayo se celebra prácticamente en todo el mundo el conocido como Día del trabajo o del trabajador, el cual conmemora el movimiento obrero a nivel mundial. No obstante, en un territorio en particular de nuestro país la festividad se alarga un poco más y abarca también el día siguiente, el 2 de mayo.

El exclusivo puente de mayo

El Día del trabajador es el quinto día festivo en todo el país después del día de Año Nuevo (1 de enero), el día de Reyes (6 de enero) y el Viernes santo (18 de abril) y Lunes de Pascua. Posteriormente, contamos con el día de la Asunción de la Virgen (15 de agosto), el día de la Hispanidad (12 de octubre), el día de Todos los Santos (1 de noviembre), el día de la Constitución española (6 de diciembre), el día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) , y a finales del año el especial Día de Navidad (25 de diciembre).

Coincidiendo con la llegada del buen tiempo, el primer día de mayo llega en el momento ideal para descansar del trabajo. Este año, además, cae a final de semana, por lo que muchos podrán gozar de un fin de semana largo.

Y será aún más largo para los residentes de Madrid: el 2 de mayo se celebra en la capital el día de la Comunidad de Madrid. Dicha festividad regional conmemora un hecho sucedido en esa misma fecha pero en el año 1808: el levantamiento del pueblo madrileño contra la ocupación francesa de Napoleón. Este acontecimiento la convierte en la única comunidad autónoma con el privilegio de disfrutar de un puente de mayo de cuatro días.