¿Barnies o Bernies? 'Black Mirror' hace luz de gas a los espectadores

Trata, resumiendo mucho, sobre una chica, Verity, que contratan en la empresa donde trabaja una antigua compañera suya de colegio, Maria. Poco a poco van conociéndose detalles de la difícil relación que mantuvieron en el pasado, y mientras tanto no dejan de suceder cosas extrañas, sutiles cambios en la realidad que van trastornando a Maria, y que no son ajenos a Verity. Este es el planteamiento inicial del capítulo, sin caer demasiado en el espóiler. Pero resulta que los responsables de la serie han decidido llevar el juego más allá: uno de esos cambios que asombran a Maria es que la cadena de restaurantes en la que trabajaba su novio pasa de llamarse Barnies a Bernies, y nadie excepto ella se da cuenta. Sin embargo, comparando la escena que ven en sus televisores los espectadores, resulta que para algunos el nombre inicial de la hamburguesería es Bernies, y para otros Barnies. Es decir, que Netflix juega con ellos al mismo juego al que Verity somete a Maria.

Sería una exageración decir que hay una red social que solo usa Donald Trump, pero es que lo parece. Trump se inventó Truth Social cuando estaba peleado con los anteriores dueños de Twitter que, desde que está en manos de su secuaz Elon Musk, ha pasado a llamarse X. La cosa se complica aún más: cuando Trump fue amnistiado por Musk, volvió a X, pero siguió manteniendo su cuenta en la red social que había promovido. Y ahora, convertido de nuevo en presidente de los Estados Unidos, lanza de vez en cuando mensajes trascendentales para la estabilidad del mundo desde una plataforma en la que no hay casi nadie.

Ha sucedido de nuevo esta semana. Aunque no hay métricas publicadas, se calcula que Truth Social está como mucho en seis millones de usuarios, lo cual quiere decir que no tiene ni un 1% de los que se pasean diariamente por X, y eso que la red de Musk tiene números muy inferiores a redes como Instagram o TikTok. Pero eso no ha impedido que Trump use su plataforma para advertir al presidente de Rusia, Vladímir Putin, contra sus bombardeos de civiles en Ucrania. "No estoy contento con los ataques rusos a Kiev. Innecesarios y en un mal momento. Vladímir, ¡BASTA! Mueren 5.000 soldados a la semana. ¡Consigamos el acuerdo de paz!", publicó Trump.

La distancia entre la importancia de los mensajes que publica Truth Social y la repercusión que tienen, por sus pocos usuarios, ha llevado a unos seguidores de Trump a crear una cuenta en X que se dedica, simplemente, a copiar lo que escribe el presidente de EEUU en su red social y llevarlo a la plataforma de la que es dueño Musk, mucho más concurrida. Lo hace indicando la hora de la publicación original, y especificando que desde esa nueva ubicación se pueden retuitear los mensajes. La cuenta tiene más de 2,2 millones de seguidores.