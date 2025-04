Donald Trump, Elon Musk, Gavi: los insultos triunfan en los nuevos tiempos

"No dejéis que algunos de esos políticos vayan por ahí diciendo... ya saben por qué lo digo. Estos países nos están llamando, besándome el culo. Se mueren por llegar a un acuerdo. ‘Por favor, por favor, hazlo. Haré lo que sea. Haré lo que sea, señor’ . Y luego veo a algún republicano rebelde, ya saben, algún tipo que quiere destacar, diciendo: ‘Creo que el Congreso debería hacerse cargo de las negociaciones’. Déjenme decirles, ustedes no negocian como yo lo hago", soltó Trump frente a los miembros de su partido.

Completamente ajeno, que se sepa, al ámbito político, el jugador del Barcelona Pablo Páez Gaviria, conocido como Gavi, también ha sucumbido esta semana a los encantos del lenguaje chabacano. Solo tiene 20 años, pero su precocidad futbolística –debutó con el Barça y con la selección española con 17 años, y ya ha ganado títulos y jugado un Mundial– ha hecho que ya sea una de las voces más autorizadas dentro del vestuario. El martes volvió a demostrar que habla como juega: con un estilo directo, descarado y casi desafiante. Y que no se deja amilanar.

Durante la rueda de prensa de ese día, un periodista le preguntó si no le molesta que, sobre todo en medios más o menos madridistas, no se le considere un buen futbolista, sino lo que se conoce coloquialmente como un leñero. "Se te tacha de ser un jugador muy físico, duro, y no se tiene en cuenta tu calidad técnica", dijo el informador. Y Gavi, que venía de marcar un gol de gran clase frente al Betis, no se mordió la lengua: "Es cierto lo que dices. Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol. No tienen ni puta idea. Pero bueno, es entendible, al final es fútbol, cada uno piensa lo que quiere y está bien".

Gavi apenas pudo avalar sus palabras con hechos en la goleada que el Barça propinó al Borussia Dortmund en el partido inmediatamente posterior a esas declaraciones: el entrenador de su equipo, Hansi Flick, decidió que no fuera titular. Sí entró en el campo unos minutos hacia el final del encuentro, y lo hizo bien, como casi siempre.

Pero el partido sí sirvió para recibir en las redes sociales el apoyo de sus compañeros. Gavi celebró la victoria con una publicación en Instagram en la que se le ve celebrando un gol frente al Dortmund junto a Lamine Yamal. Y ese jugador le responde desde su cuenta: "'Mihermano' no tienen ni puta idea".