El trumpista Abascal quiere pasar página de los aranceles y volver a la guerra contra Pedro Sánchez

En su mensaje en X , en el que no cita al presidente de EEUU, Abascal termina cargando contra la "casta corrupta que solo ha traído ruina y pérdida de libertades" . Así que, en vez de desmarcarse claramente de su aliado, adopta la terminología que puso de moda Podemos. Lo subraya incluso Grok, la IA de Elon Musk , a preguntas de un usuario: "Sí, Santiago Abascal y Pablo Iglesias comparten un estilo retórico populista y anti-establishment". Las excursiones por los cerros de Úbeda hacen extraños compañeros de cama.

Podría haber hecho como Javier Milei, que ha celebrado los aranceles que perjudican a Argentina , y abrazar el absurdo. Pero A bascal, como tradicionalista español, no es tan posmoderno , e intenta cambiar de tema y escaquearse de dar explicaciones en la medida de lo posible. Sin embargo, las redes sociales, que tanto le han ayudado en otras ocasiones, en esto le perjudican. Así que de momento ha reaccionado mostrándose muy dolido con Alberto Núñez Feijóo –que solo ha subrayado lo evidente, que hasta hace nada Vox bebía los vientos por Trump– y con Sánchez, que "nos arrastran a una guerra comercial suicida".

Hay semanas que mola ser trumpista, claro, como cuando Donald Trump sobrevive a un atentado o cuando gana las elecciones. Pero hay otras que es un poco incómodo, sobre todo si eres de la UE, o si eres de algún otro país del mundo a los que el presidente de EEUU ha impuesto unos aranceles calculados con una fórmula que todo indica que se ha sacado del tupé , o si eres estadounidense pero conservas la cordura y no piensas que todos quieren robarte. Por eso están siendo unos días negros para Santiago Abascal: el líder de Vox no sabe qué hacer ante la guerra comercial que ha abierto su ídolo de ultramar , y cuenta los días para que los vituperios contra Pedro Sánchez vuelvan a ser el tema principal de los periódicos de derechas.

No era demasiado normal que no trascendieran desavenencias entre Donald Trump y Elon Musk, dos millonarios acostumbrados a tomar decisiones sin tener que pasar por el fastidioso proceso de consultarlas con otra gente. Desde que Musk entró en el gobierno de Trump para encargarse de recortar con saña cualquier cosa que tenga cariz social o huela a 'woke', ambos habían actuado con aparente sintonía, desmintiendo a los que pensaban que dos egos tan enormes no podían caber de ninguna manera en la misma habitación, aunque la habitación sea el Despacho Oval.

Pero esta semana se han propagado las primeras sospechas de que hay problemas en el paraíso. La influyente publicación 'Politico' desveló, citando tres fuentes anónimas del entorno del presidente de EEUU, que Musk dejará en breve su cargo de recortador mayor del gobierno. La noticia llegó además horas después del primer revolcón republicano de la nueva era Trump, porque ni todo el dinero del hombre más rico del mundo bastó para impedir la victoria demócrata en una trasdendental elección a la Corte Suprema de Wisconsin. No solo los demócratas se congratularon de ese triunfo; los republicanos no alineados con Trump pudieron por fin sacar la cabeza en las redes sociales. "En una derrota enorme para Donald Trump y Elon Musk, quienes invirtieron millones en la carrera, Susan Crawford, respaldada por los demócratas, ganó la carrera por el asiento vacante en la Corte Suprema de Wisconsin, derrotando al republicano MAGA Brad Schimel", se alegraron en la cuenta de X @RpsAgainstTrump.

Las reacciones de los partidarios de Trump a la noticia de 'Politico' fueron desde desacreditarla porque, según ellos, "siempre" se había dicho que Musk saldría en mayo, hasta calificarla de "basura", como hizo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.