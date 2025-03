La absolución de Dani Alves, un terremoto contra futuras denuncias por violación

Su hubiera que buscar un mensaje para resumir el sentir general de quienes se sorprendieron y se apenaron por la decisión del TSJC de rectificar la condena inicial de cuatro años y seis meses de prisión podría ser el que escribió @KokoroMiss : "Ella contó siempre la misma versión, la discoteca activó el protocolo de violación, hubo un parte de lesiones, los amigos intentaron coaccionarla, nunca pidió dinero y la justicia le da la razón A ÉL. La absolución de Dani Alves es el reflejo de que estamos peor que nunca". En general, una abrumadora mayoría de usuarios de redes sociales, que por supuesto no son juristas, no entienden cómo puede ser que el tribunal vea inconsistencias en el relato de la supuesta víctima cuando fue el supuesto agresor el que cambió su versión en varias ocasiones.

No descubrimos nada nuevo si decimos que para ser un buen 'community manager' hay que tener agilidad, perspicacia y talento. Y no es tan fácil tener todas esas cosas, y por esa razón los que sí las tienen van tan buscados, porque tan malo es comportarse con una sosería que no despierte ningún interés como pasarse de rosca. Hay algunos, como el de Ryanair, que caminan siempre sobre la fina línea que separa el ingenio del insulto, pero tiene tanta gracia que a él normalmente se le perdona. Como el otro día, que un pasajero calvo se quejaba en X de que su asiento en un avión de Ryanair no tenía ventanilla, y por toda respuesta el CM de la compañía escribió: "¿Vuelo a Turquía?". Obviamente, hacía alusión a los trasplantes capilares. El mensaje tiene ya más de 25.000 retuits y más de medio millón de likes.

El viernes vio la luz otra de esas píldoras de brillantez, en este caso de Filmin. Se trata de un tuit de solo cuatro palabras, pero que tiene varias dimensiones de lecturas. El mensaje incluye una cita de la actriz Karla Sofía Gascón, que lleva meses en una montaña rusa en la que ha pasado al menos por las estaciones del éxito fulgurante, la acusación, la lapidación y el intento de redención, a cuenta primero de su papel de símbolo trans y después de sus tuits racistas. En una publicación de febrero de 2021, Gascón dijo: "Joder macho, si quieres ver cine de calidad Filmin es perfecto, siempre que tu idea de cine de calidad sea dormir".

¿Qué ha hecho ahora la plataforma que seguramente más gusta a los espectadores de filmes con gusto más refinado? Ha recuperado ese ataque para anunciar que, a partir de esta semana, ofrece a sus clientes la película 'Emilia Pérez', que es la que lanzó al estrellato a Gascón (y también la que la puso bajo los focos que luego, cuando se descubrieron sus cuestionables puntos de vista, la abrasaron).