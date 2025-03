Lo que más sorprende a una colombiana sobre las calles de Barcelona: “Nunca he visto...”

Los países latinoamericanos tienen algunas semejanzas con la sociedad española, más allá de la lengua. Sin embargo, hay muchas costumbres y tradiciones que nos separan de países como Colombia.

La 'influencer' colombiana 'I am Lorena', que vive en Barcelona desde hace tiempo, ha explicado en TikTok los aspectos que más le llamaron la atención al mudarse a este país. "España y Colombia son dos países muy diferentes pero os voy a contar algunas cosas que me costó aceptar que estaba viendo", ha dicho en un vídeo.

“Lo primero son las basuras. Yo sé que hay sectores donde hay más limpieza o menos, pero aquí nunca he visto bolsas de basura en la calle ni una bolsa en el suelo. Se debe tirar en los contenedores y sobre todo, se recicla”, ha añadido la colombiana.

La poca presencia de animales callejeros también ha sorprendido a Lorena. “Gatos sí he visto por la noche, pero perros no. No tengo entendido cómo gestionan los animales para que no se reproduzcan, si los meten en refugios o en perreras, pero en los espacios públicos no se ven”, ha sentenciado.

Otra de las cosas que ya habían destacado alguna 'influencer' latinoamericana es que "no hay vendedores ambulantes en España. Nadie va a llegar a despertarte con un altavoz para venderte una funda para el móvil”. Y por último, destaca "los pagos con tarjeta. Hasta el negocio más pequeño tienen pagos con tarjeta. Entré en shock cuando me enteré que se puede pagar el Uber con tarjeta.