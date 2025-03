El mismo vídeo del penalti de Julián Álvarez sirve para avalar dos versiones contrarias

En vista de la situación, lo mejor es poner un mensaje de cada bando para que se aprecie la magnitud del abismo. "Dicen los medios madridistas que es dudoso el penalti robado ayer al Atlético, porque no hay vídeos en los que se pueda ver con claridad. Pues bien, hete aquí el vídeo definitivo que muestra que Julián Álvarez NO TOCA en absoluto el balón antes de lanzar a portería y convertir el gol de forma totalmente legal. Nuevo robo y van...", escribe @GabrielAraujoES . "Aquí tenéis el doble toque, inequívoco. ¿Es efímero? Sí. ¿Es milimétrico? Sí. ¿Es un tremendo infortunio perder así? Sí. ¿Contra el Madrid? Aún más. Pero Julián tocó dos veces el balón. No vale el gol. No deis más la brasa", sostiene por su parte @Paul_ Tenorio . Es evidente que los dos piensan con toda seguridad que tienen razón, y que las imágenes que adjuntan lo avalan.

Ter Stegen está enfadado. Al portero del Barça le ha sentado mal que se divulgara que su separación, que él mismo anunció en redes sociales, podría ser consecuencia de una infidelidad de su hasta ahora esposa, Daniela Jehle. En un comunicado durísimo publicado en X, Ter Stegen cargó contra el programa que había desvelado los supuestos cuernos, el 'Que no surti d’aquí'. "Estoy conmocionado y decepcionado por la mala gestión y la falta de liderazgo y control en Catalunya Ràdio & Grupo 3Cat, que han difundido noticias falsas y violado derechos personales", decía, antes de llamar "mentirosos" a los presentadores del espacio radiofónico, Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner. "No ha habido ninguna infidelidad por parte de Daniela. No hay terceras personas involucradas. Esto es un hecho», continuaba. «El daño es irreparable", concluía.

Esta andanada llegó acompañada por un comunicado del Col·legi de Periodistes –siempre tan rápidos para algunas cosas– y por la reacción de los directivos de la radio pública, que incluso propiciaron que el programa dejara de emitirse durante un día. Los propios presentadores precisaron que se trataba de una "jornada de reflexión", como las que decreta la ley para antes de una convocatoria electoral.

Otras explicaciones que se ofrecieron desde el 'Que no surti d’aquí' fueron igual de desconcertantes. Dijeron por ejemplo: "Queremos dejar claro que no explicamos noticias con vocación periodística y en ningún caso representamos a los servicios informativos de Catalunya Ràdio. El nuestro es un programa de entretenimiento y nuestra intención es hacer crónica social". ¿La crónica social no es entonces periodismo? ¿Decir que no se hace periodismo es suficiente para decir lo que uno quiera por la radio? ¿Se levantan los presentadores del resto de programas por las mañanas diciéndose "hoy voy a hacer periodismo"?