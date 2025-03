Una 'influencer' cubana analiza las diferencias de España con su país: "No se puede hacer ruido"

La 'influencer' cubana Anita Mateu decidió mudarse a Galicia hace unos meses. Y durante estas semanas, hay muchas costumbres que han llamado la atención a esta joven, que explica en TikTok todas las diferencias culturales y sociales que observa entre España y su país de origen.

En uno de sus últimos vídeos, ha explicado los tres cambios que ha apreciado desde que vive aquí. "Cuando vine para aquí me costaba al principio no limpiar de esa forma. Tienen cosas más modernas que yo no conocía antes", comienza a explicar. Aunque en Cuba estaba acostumbrada a limpiar su hogar con un paño, agua y detergente, ahora se ha acostumbrado a la aspiradora. "Me alegra tener más comodidad para limpiar. No lo extraño", reconoce en TikTok.

"Otra cosa que no extraño son los pregoneros, aunque a veces es raro cuando hay tanto silencio en la calle", explica. Anita estaba acostumbrada "incluso a las 22 horas" pasara alguien vendiendo pan o dulces.

En Cuba, también es normal tener en casa música muy alta hasta la madrugada. "Nadie va a llamar a la policía allí. Tú haz tu fiesta. Aquí en España sí tengo entendido que no se puede hacer mucho ruido. Una vez una vecina me dijo que no hiciera ruido con los pies de madrugada", recuerda. "Yo a veces me quedo trabajando hasta las tantas y me muevo", finaliza Mateu.