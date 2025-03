La gira del regreso de Oasis tendrá documental

El regreso a los escenarios de los hermanos Liam y Noel Gallagher, 15 años después la separación de Oasis, vendrá acompañada de un documental de la gira. Como ha detallado el medio 'Deadline', el creador de 'Peaky Blinders', Steven Knight, producirá una película siguiendo a la popular banda británica en su gira de reunión de este verano. A pocos meses de que empiecen los conciertos, que arrancarán en Cardiff (Gales), el próximo 4 de julio, se desconoce la fecha del estreno de la película.

La película sobre 'Oasis Live '25' estará dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, un dúo con amplia experiencia en cintas musicales, tales como 'Shout Up And Play The Hits', sobre LCD Soundsystem o 'Meet Me in the Bathroom', un documental sobre la escena musical neoyorquina de comienzos de los años 2000. La película será una producción de Magna Studios, que incluye títulos como 'Beastie Boys Story' o 'Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now'.

14 conciertos en Reino Unido e Irlanda

La gira mundial de Oasis empezará con una primera etapa en Reino Unido e Irlanda. Pasarán por Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín en catorce fechas distintas, y el grupo contará con invitados como Richard Ashcroft o Cast. La banda no ha anunciado más fechas por Europa, y las entradas tardaron pocos días en agotarse.

El grupo de los hermanos Gallagher completará su tour con paradas en Canadá, Estados Unidos, México, Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina y Chile antes de finalizar el 23 de noviembre en Sao Paulo (Brasil). No se ha confirmado aún la alienación oficial del concierto, pero 'NME' revela que podrían acompañar a Liam y Noel Gallagher, Andy Bell en el bajo; Gem Archer y Paul "Bonehead" Arthurs como guitarristas y Joey Waronker en la batería.