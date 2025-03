"We are Canadian": Donald Trump resucita el patriotismo canadiense

La nueva versión es aún más explícita. Trudeau se ha tomado en serio las amenazas de Trump de anexionarse su país, y el nuevo vídeo deja claro lo que piensa de ellas. En vez del 'I am Canadian' que proclamaba el anuncio de hace 25 años, el de ahora se titula 'We are Canadian' , y el destinatario está tan claro que incluso salen imágenes de Trump . El mismo Jeff Douglas un cuarto de siglo mayor dice: "Confunden nuestra modestia con mansedumbre, nuestra amabilidad con consentimiento, nuestra nación con otra estrella en su bandera, nuestro amor por el 'poutine' [un plato típico] con su amor por un Putin". Y detrás del actor aparece el presidente ruso con el torso desnudo. En resumen: "No somos el 51 [estado] de nadie". En los comentarios de Youtube, una multitud de estadounidenses se disculpan por su presidente.

Se trata en realidad de una puesta al día de un anuncio de cerveza de hace 25 años . En aquel reclamo comercial, que tuvo tanto éxito que tiene entrada en Wikipedia, ya se hablaba de las particularidades de los canadienses con respecto a sus vecinos. El actor Jeff Douglas combatía los tópicos con frases como "no vivo en un iglú" , pero sobre todo lanzaba mensajes hacia el sur: "Creo en la diversidad, no en la asimilación. Canadá es el segundo país con más territorio del mundo, la primera nación del hockey [sobre hielo] y la mejor parte de Norteamérica".

Quizás Donald Trump pensaba que estaba solo en el mundo y que su arrogancia no iba a tener más consecuencia que la sumisión de todos los países a los que va ofendiendo o pidiendo dinero. Pero, al menos por lo que respecta a sus vecinos, no ha sido así. De hecho , las amenazas anexionistas y arancelarias del presidente estadounidense han logrado despertar el orgullo nacionalista canadiense. El jueves, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, p ublicó en redes sociales un vídeo desbordante de fervor patriótico que ha tenido un éxito espectacular entre sus conciudadanos.

Vladímir Putin, en el vídeo 'We are Canadian'. / Youtube

A Wojciech Szczesny –si se fijan, en la mayoría de artículos evitan escribir su nombre de pila, porque ya hay suficiente suplicio con el apellido– solo le faltaba un partido como el del miércoles en Lisboa para convertirse en ídolo de la afición azulgrana. Antes de eso ya lo tenía todo para triunfar: además de un nombre extravagante y una cara que no se olvida, el portero polaco es un futbolista muy peculiar, entre otras cosas porque llegó a Barcelona con un sobrepeso que ya ha puesto a raya y sobre todo porque fuma, y no se molesta demasiado en ocultarlo . No cuesta mucho imaginárselo, si el Barça gana algún título, dando caladas en el autobús de la celebración.

La política causa incertidumbres, y estos días lo está dejando claro con un estilo arrabalero Donald Trump, pero también puede provocar sonrisas. Sucedió por ejemplo con el intercambio que mantuvieron el miércoles en el Congreso de los Diputados el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la diputada de Podemos Ione Belarra. Rajoy estaba en la comisión de investigación que indaga lo que fue la llamada 'Operación Cataluña', las acciones más o menos ilícitas que presuntamente se llevaron a cabo al abrigo del Gobierno del PP para frenar el 'procés' independentista. Pero la comparecencia del que fuera presidente de aquel ejecutivo no tuvo ningún interés a ese respecto –negó la existencia misma de esa trama– y sí lo tuvo para comprobar que no ha perdido la perspicacia oratoria ni un ingenio muy particular.

En una intervención que solo puede calificarse de desafortunada, Belarra empezó diciendo que es raro que Rajoy tenga "gracejo", porque "los gallegos no tienen fama de graciosos", como si nunca hubiera oído hablar de la célebre retranca. Ahí ya se relamía el expresidente, que se la quedó mirando fijamente acariciando la respuesta que le iba a dar en breve. Pero la diputada de Podemos no se detuvo ahí y siguió caminando hacia el desastre: "Pero efectivamente usted tiene gracejo, y es importante que en esta comisión no nos tome por tontos". Rajoy puso su mejor cara de "señor de derechas de provincias" para replicar: "¿Si yo creo que son tontos? Con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa".

Fue, en resumen, un día grande para los simpatizantes del PP en las redes, que también se recrearon en otro de los mensajes de Rajoy: "¿Si yo he investigado a Podemos? No. No son tan importantes en mi vida".