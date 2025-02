Maye Musk, una madre modelo a los 76 años

Cuando tenía 18 años Maye Musk, nacida en 1948 en Canadá y criada en Sudáfrica, pensó que su carrera como modelo había terminado para siempre. No era uno de esos pensamientos estúpidos que asaltan a cualquiera cuando es tan joven, o no solamente. La madre de Elon Musk había comenzado a desfilar con 15 años, tras quedar finalista en Miss Sudáfrica, y al poco tiempo emprendió estudios universitarios de Nutrición, consciente de que dedicarse a la moda no es para siempre, y el día de su graduación llegó a pesar 93 kilos, como una amarga constatación de que estaba en lo cierto. Eran otros tiempos, unos sin redes sociales ni inteligencia artificial, de los que su primogénito estaba llamado a convertirse en protagonista de primer orden. Se quedó embarazada de Elon Musk el segundo día de su luna de miel, por la misma época en que su marido, el ingeniero Errol Musk, comenzó a pegarle. Otros dos hijos que tuvo en tres años, Kimbal y Tosca, la atraparon en un matrimonio tóxico, marcado por el maltrato físico y psicológico, según cuenta en su autobiografía ‘Una mujer, un plan’.

A sus 76 años Maye Musk ha sido, sin embargo, una de las estrellas de la última Semana de la Moda de Nueva York, donde desfiló para la marca china de lujo Juzui. Se encuentra en el cénit de una carrera como modelo que despegó cuando a los 69 años, se convirtió en embajadora de la marca de cosmética Cover Girl. A partir de ahí, encadenó contratos publicitarios y fue la modelo más mayor en protagonizar, estupenda en bañador, la portada de ‘Sports Illustrated’, en 2022. Al elegir sus trabajos, Maye Musk solo pone una condición: no aceptará ninguno que avergüence a sus 14 nietos. “No quieren ver a la abuela desnuda”, bromeó en ‘The New York Times’.

Divorcio y estrecheces

Llegar hasta aquí le ha costado Dios y ayuda, además del espaldarazo definitivo de la fama mundial de Elon Musk. En 1979, con 31 años, se divorció. Pasó estrecheces en apartamentos de Durban y Johannesburgo, luego dejó Sudáfrica para no volver siguiendo los pasos de Elon Musk, que con 17 años se trasladó a Canadá, evitando de paso el servicio militar obligatorio. Más tarde se mudó a Estados Unidos, de nuevo tras los pasos de sus hijos, primero a California y, al cumplir los 50, a Nueva York donde, tras cambiar de agencia, dejaron de llamarle. Curiosamente, dejar de teñirse relanzó su carrera. “Jamás imaginé que lucir una melena gris iba a ser el secreto para transformarme en una supermodelo”, ha confesado.

Durante su reciente paso por la Semana de la Moda en Nueva York, Maye Musk ha evitado hablar de su hijo Elon. Durante las últimas elecciones de EEUU, un comentario suyo en X que parecía alentar el fraude electoral, animando a los republicanos a “tener 10 nombres falsos, ir a 10 centros electorales y votar 10 veces” como supuestamente hacían los demócratas, levantó polvareda. Más tarde se desdijo y acusó a quienes la criticaron de “no entender el sarcasmo”. En los últimos tiempos se ciñe a la promoción profesional en sus redes, aunque sí publicó en Instagram, a finales de enero, una serie de fotografías de ella y su hija Tosca en diferentes fiestas donde celebraba la victoria de Trump. “Todo el mundo era tan feliz”, escribió Maye Musk, vestida de rojo en la velada, despampanante como siempre.

