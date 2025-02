Los inmigrantes encadenados que relajan a Donald Trump y Elon Musk

A la vez, en un plano más o menos tecnológico y estético, el mandato de Trump parece por ahora completamente condicionado por su cercanía a Elon Musk , junto a quien el pasado miércoles concedió una entrevista conjunta a la Fox , cadena amiga. Durante la charla, ambos se tiraron piropos; el presidente de EEUU dijo por ejemplo, acerca de su intención de encontrar a la persona indicada para encabezar el recorte de gasto público: "Intenté buscar a alguien más inteligente que él, busqué por todos lados, pero no encontré a nadie".

Será porque en Europa llevamos décadas en una burbuja mullida y biempensante, pero ver a Donald Trump ciscarse en todas las alianzas históricas de los Estados Unidos provoca miedo y vergüenza ajena a partes casi iguales . Cada decisión y cada declaración del presidente norteamericano lleva más lejos esas sensaciones, y esta semana ha sido especialmente prolífica. Sus palabras acerca de Volodímir Zelenski , acusando al presidente ucraniano de comenzar la guerra, llamándolo "dictador" y burlándose de que no tiene el apoyo de sus ciudadanos –haciendo suyas, en resumen, todas las tesis propagandísticas de Vladímir Putin– van a ser difíciles de superar.

La frenética actividad propagandística del presidente argentino en las redes esta vez no le ha ahorrado críticas por su incomprensible actuación al respecto de la criptomoneda $Libra. Primero colgó un mensaje promocionándola en X y luego, cuando miles de pequeños inversores ya habían perdido ahorros después de confiar en el aval de Milei, lo borró. "Yo no lo promocioné, solo lo difundí" , dijo el presidente para justificarse. "Ponzi Pilatos", lo llaman con ingenio tras esas declaraciones en las redes sociales. Milei está tan nervioso con el asunto que sus asesores tuvieron que interrumpir una entrevista televisiva que le estaban haciendo para evitarle problemas judiciales.

La semana también se ha caracterizado por un protagonismo en las redes sociales de lo argentino que no se veía seguramente desde la victoria de la selección albiceleste en el último mundial de fútbol . Los culpables son el presidente del país sudamericano, Javier Milei, y el Papa Francisco. Los dos están en aprietos: Milei, por su cada vez más sospechosa participación en un 'criptotimo' piramidal que tuvo lugar a principios de semana; el Papa, por la neumonía bilateral que mantiene al mundo en vilo, y a los católicos preguntándose si tendrán nuevo guía en breve.

En una semana en la que se han ventilado asuntos tan trascendentales, también ha habido tiempo para la frivolidad, que ha llegado de la mano del 'influencer' Ibai Llanos, o más bien de su barba. Ibai colgó el lunes un vídeo donde se veía cómo se afeitaba, y el resultado era realmente impactante. Logró más de 60 millones de visitas entre Instagram y TikTok; en X, antes Twitter, lo que cosechó fueron burlas y comparaciones. Fue muy recurrente la alusión a Homer Simpson en un capítulo de la serie en la que también se quita el pelo de la cara; el parecido es asombroso. Fétido Addams, el actor Drew Scheid y Cubert Farnsworth –el sobrino del Profesor Farnsworth en la nunca igualada serie 'Futurama'– también aparecieron en esa red social como candidatos a dobles del Ibai sin barba. Muchos medios publicaron además noticias al respecto, como mandan los cánones mediáticos actuales.

Pero pronto aparecieron las primeras sospechas. Si uno se fijaba bien, cuando el 'streamer' enjuagaba la cuchilla bajo el grifo no se veían pelos. Además, ocultaba la mayor parte del tiempo su cara, y solo la dejaba al descubierto durante unos segundos al final del vídeo. "Viéndolo bien Ibai sin barba es filtro, se ve claramente desenfocada la zona sin barba y no se le ve afeitándose", decía, poco después de que las imágenes viesen la luz, el tuitero @Faj0man.

Efectivamente. El propio Ibai explicó el miércoles, en un vídeo en el que aparecía con su barba de siempre, que todo era una ilusión visual. "La que he liado. Por si había alguna duda, esto es un filtro", confirmaba. Pero lo cierto es que consiguió engañar a mucha gente, incluida su madre, como demostró enseñando un whatsapp. La conclusión de Ibai, tras repasar los memes y los comentarios que había suscitado, es que no debe quitarse la barba: "Me ha quedado claro, soy muy feo afeitado".