Frases para San Valentín 2025: Felicitaciones, poemas e imágenes para el Día de los Enamorados

"El amor es lo único que crece cuando se reparte", escribió Antoine de Saint-Exupéry, el autor de 'El principito'. Esta es una de las frases que circulará este 14 de febrero, para desear un feliz Día de San Valentín. En forma de carta, wasap, foto, post o meme, los enamorados cruzan mensajes para disfrutar de una fecha tan señalada.

Noticias relacionadas Poemas en catalán para enamorarse

Si aún no has escogido tu dedicatoria del Día de los Enamorados, te proponemos una selección de 40 frases e imágenes:

Imágenes de San Valentín

San Valentín 1 / .

Corazón de San Valentín. / .

Frase de San Valentín / .

San Valentín / .

Frase para felicitar San Valentín. / .

Felicitación de San Valentín. / .

Cartel de San Valentín. / .

Frase de San Valentín sobre la arena. / .

Frases de Feliz San Valentín

-"El mundo nace cuando dos se besan" (Octavio Paz).

-"En el amor la locura es lo sensato" (Antonio Machado).

-"Ven a dormir conmigo. No haremos el amor, el amor nos hará". (Julio Cortázar)

-"Era amor a primera vista, a última vista, a cualquier vista". (Vladimir Nabókov).

-"¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida" (Frida Kahlo).

-"El amor no hace girar al mundo. El amor es lo que hace que el viaje valga la pena" (Franklin P. Jones).

-El mejor de los pecados, el haberte conocido. Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo" (Fito & Los Fitipaldis)

-"El amor es un rayo de luna" (Gustavo Adolfo Bécquer).

-"Sabes que estás enamorado cuando no quieres acostarte porque la realidad es por fin mejor que tus sueños" (Dr. Seuss).

-"Uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única" (Jorge Luis Borges).

-"Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo" (Gabriel García Márquez).

-"Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida" (Pablo Neruda).

-""Un mundo nace cuando dos se besan". (Octavio Paz)

-"Ir sin tu amor por la vida es como ir al combate sin música, como emprender un viaje sin un libro, como ir por el mar sin estrella que nos guíe" (Stendhal).

-"Una campana no es campana hasta que suene. Una canción no es canción hasta que se cante. Un amor no es amor hasta que se regale" (Oscar Hammerstein II).

-"En asuntos del amor los locos son los que tienen más experiencia. De amor no preguntes nunca a los cuerdos; los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca". (Jacinto Benavente)

-"El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen, demasiado largo para los que lamentan, demasiado corto para los que celebran. Pero para los que aman, el tiempo es la eternidad" (William Shakespeare).

-"Florecerán los besos sobre las almohadas. Y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada" (Miguel Hernández).

-"Hay siempre un poco de locura en el amor. Mas también hay siempre un poco de razón en la locura" (Friedrich Nietzsche).

-"La felicidad suprema de la vida es tener la convicción de que somos amados" (Víctor Hugo).

Letras de canciones de amor para desear un Feliz San Valentín

-"Vas a quedarte porque te juro que esta vez voy a cuidarte. A nuestra historia le hace falta una segunda parte” – Aitana

-"Porque mi amor solo es cuestión de suerte. Este calor que provoca tenerte. Tú mira al cielo cuando no puedas verme porque contigo todo es diferente” – Natalia Lacunza

-"Toma mi corazón, y por favor no lo rompas. El amor se hizo para mí y para ti" (Frank Sinatra).

-"Hay gente que lo quiere todo, pero todo no significa nada si no te tengo a ti" (Alicia Keys).

-"¿Cómo pude ser tan afortunado? Debo haber hecho algo bien, y prometo amarla por el resto de mi vida" (Bruno Mars).

-"Cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno" (Joan Manel Serrat).

-"Cuando estoy a solas contigo, me siento libre otra vez". (Adele).

-"Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos" (La Oreja de Van Gogh).

-"No hay montaña suficientemente alta, ni valle suficientemente profundo, ni río suficientemente ancho que me impida llegar hasta ti". (Marvin Gaye)

-"Son de esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, también los quiero yo". (Alejandro Sanz).

-"El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo" (José Luis Perales).

-"Nací para amarte cada día de mi vida" (Queen).

-"All you need is love, love, love, is all you need" (The Beatles).

-"Qué maravillosa es la vida desde que sé que estás en el mundo" (Elton John).

-"No quiero conocer otro beso, no quiero otro nombre saliendo de mis labios". (Lady Gaga).

-"Tranquila mi vida, he roto con el pasado, mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato. Seis vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado" (Antonio Flores).

-"Yo sin tu amor soy un montón de cosas menos yo” (La Oreja de Van Gogh).

-"Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti" (Nena Daconte).

-"Los dos cogidos de la mano, por las calles, y regalándonos mil besos en cada rincón… Te quiero así, tal como eres" (Alejandro Sanz).

-"Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás lejos no me late el corazón" (Melendi).

-"Me enamoré de ti, qué importa si no es sano. Me divierto si te pienso, y te pienso sin pensarlo" (Manuel Carrasco).

-“Tu amor es juramento que convierte en día de sol mi gran tormento, es la voz de mi silencio, mi mayor descubrimiento, el conjuro a los momentos en que pierdo la razón” (Olga Tañón).

-"Eres la razón de mis mañanas. Eres todas mis batallas y eres una lluvia fresca en pleno abril. Eres una música con alma, eres tierra y eres agua. Eres tanto que no se ni qué decir" (Antonio Orozco).

-"Viva esta revolución. Y que viva el amor de los que besan, desesperados" (Pablo López).

Historia de San Valentín

En el siglo III, el emperador Claudio II prohibió los matrimonios en el Imperio Romano porque, según él, los hombres solteros eran mejores soldados. Valentín, un obispo de la época, continuó oficiando matrimonios a numerosas parejas, desobedeciendo las ordenes del emperador. Por tal motivo, Valentín fue enviado a prisión. Sin embargo, las parejas que habían sido casadas por él no lo olvidaron y empezaron a enviarle cartas de agradecimiento y apoyo. Finalmente, el obispo fue condenado a muerte y decapitado un 14 de febrero.

Así, en el año 496, el papa Gelasio I canonizó a San Valentín, nombrándolo patrón de los enamorados. De ahí que el 14 de febrero sea reconocido como el Día de San Valentín y se celebre el amor entre las parejas de enamorados.