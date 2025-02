¿Qué es ser ‘woke’? Así se define el término del que ha hablado Gabriel Rufián en el Congreso

La palabra "woke" ha resonado con fuerza en el debate público, incluso llegando al Congreso de los Diputados de España de la mano de Gabriel Rufián. Pero, ¿qué significa realmente este término que genera tanta controversia? Más allá de su traducción literal como "desperté," "woke" encierra un significado mucho más profundo y complejo.

Orígenes en la lucha por la justicia racial

La historia de "woke" se remonta a 1962, cuando el escritor afroamericano William Melvin Kelley publicó un ensayo en The New York Times titulado "If You're Woke, You Dig It" ("Si estás despierto, lo entiendes"). Sin embargo, el término no alcanzó su plena popularidad hasta décadas después, en el contexto del movimiento Black Lives Matter (BLM).

El movimiento Black Lives Matter, que surgió en respuesta a la violencia policial sistemática contra la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, fue un catalizador para la difusión del término "woke". "Woke" empezó a utilizarse para describir la conciencia y la alerta frente a la injusticia racial, convirtiéndose en un grito de guerra para aquellos que luchaban contra la discriminación y la desigualdad.

La importancia del término "woke" fue tal que, en 2017, el prestigioso diccionario Oxford agregó una nueva acepción a la palabra: "Estar consciente de temas sociales y políticos, en especial el racismo". Esta definición consolidó el significado de "woke" como sinónimo de conciencia social y compromiso con la justicia.

Más allá del sentido positivo

Si bien la acepción original de "woke" tiene una connotación positiva, el término ha evolucionado y ahora también se utiliza de manera despectiva. El propio diccionario Oxford reconoce esta ambivalencia, incluyendo una segunda definición: "Esta palabra a menudo se usa con desaprobación por parte de personas que piensan que otras personas se molestan con demasiada facilidad por estos temas, o hablan demasiado sobre ellos de una manera que no cambia nada".

En este sentido, "woke" se utiliza como un insulto para criticar a aquellos que son considerados demasiado sensibles o que exhiben una preocupación excesiva por temas sociales y políticos. Se les acusa de "ofenderse por todo" y de "imponer una agenda progresista" a la sociedad.

En la actualidad, "woke" es un término polarizador que genera fuertes opiniones encontradas. Por un lado, hay personas que se autodenominan "woke" y defienden la lucha contra la discriminación, la injusticia y la desigualdad. Por otro lado, hay quienes rechazan el término, considerándolo una forma de imponer ideas progresistas y de censurar opiniones disidentes.

Aunque el debate sobre el significado y la validez de "woke" se originó en Estados Unidos, el término se ha extendido a otros países, incluyendo España. La mención de Gabriel Rufián en el Congreso es un claro ejemplo de cómo "woke" ha trascendido fronteras y se ha convertido en un tema de discusión global.

¿Qué significa ser "woke" en la práctica?

En la práctica, ser "woke" implica:

Reconocer las estructuras de poder y los sistemas de opresión que perpetúan la discriminación y la injusticia.

Escuchar y validar las experiencias de personas que pertenecen a grupos marginados.

Apoyar activamente la lucha contra la discriminación y la desigualdad, utilizando la propia voz y los propios recursos para promover el cambio social.

Apoyar activamente la lucha contra la discriminación y la desigualdad, utilizando la propia voz y los propios recursos para promover el cambio social. Ser crítico con uno mismo: Reflexionar sobre los propios prejuicios y privilegios, y trabajar para desmantelar las actitudes y comportamientos discriminatorios.

En definitiva, "woke" es un término complejo y multifacético que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Su significado sigue siendo objeto de debate y su validez es cuestionada por muchos. Sin embargo, es innegable que "woke" ha contribuido a concienciar sobre la importancia de la justicia social y a fomentar el diálogo sobre la discriminación y la desigualdad en todo el mundo. Si se usa como herramienta para la empatía, la comprensión y el compromiso con la justicia, puede ser una fuerza positiva. Si se usa como arma para la división, el insulto y la censura, puede ser contraproducente. La clave reside en cómo elegimos interpretarlo y utilizarlo.