Los tuits de Karla Sofía Gascón y las piezas que no encajan en el puzle de la polarización

Gascón es trans, pero también es racista y españolaza , entre otras cosas que en absoluto pueden tolerar quienes la encumbraron en primera instancia por el triunfo de la diversidad que representaba su irrupción en la élite del cine. En un mundo cada vez más polarizado, la actriz tiene ahora cosas que irritan tanto a la facción que encarna Donald Trump –que hace unos días firmó un decreto para prohibir que las mujeres trans participen en competiciones deportivas femeninas – como a la que le hace frente. Y por eso está sola, hasta el punto de que Netflix y el equipo de la película 'Emilia Pérez' la han apartado de la promoción hasta los Oscar , y no es seguro que Gascón no tenga que retirar su candidatura.

Es casi seguro, por ejemplo, que Gascón no recibirá más mensajes de felicitación de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno lleva semanas, más o menos desde que Donald Trump y Elon Musk tomaron el poder en EEUU y dejaron claro que el espacio público virtual es uno de sus principales campos de batalla, o el principal, empeñado en erigirse en una especie de contrapoder de esa "tecnocasta". Sánchez advirtió el pasado miércoles de que "la obsesión por el 'like' distorsiona la realidad, empobrece el debate público y nos empuja a elegir un bando" y de que "las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla, no se discute, se ataca; no se argumenta, se descalifica". Hace algunas semanas, en Davos, ya se mostró partidario de acabar con el anonimato en las redes.

Al presidente cabe reconocerle audacia. Cuesta imaginarse a ninguno de sus antecesores bajando hasta ese punto al barro para hablar de 'likes'. Pero en esto de la falta de sentido del ridículo, como ha demostrado antes con otras cosas, puede que sea Sánchez quien está en sintonía con los tiempos, y no quienes creen que se comporta de un modo estrafalario. Así que démosle un margen de confianza con las formas y con el diagnóstico. Lo que ya parece totalmente fuera de la realidad es el antídoto que propone contra el veneno que se supone que propagan Musk y otros: que la UE impulse sus propias redes sociales y navegadores como alternativa. "O seguimos el rumbo y nos dejamos llevar por la corriente o diseñamos y construimos tecnología", dijo.

No se sabe cómo piensa el presidente seducir a los ciudadanos europeos para que, en vez de elegir por sí mismos la plataforma que más les gusta, se muden en masa a una institucional. "Eso, eso, que vuelva el No-Do", le contestaban en X, que ya se sabe que es territorio enemigo para Sánchez.