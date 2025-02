Infiltrados en el Barça, en el Madrid, en la Ser y en el más allá

El otro es @GutismoRM , casi 9.000 seguidores. "Cambiaría cinco Champions por no haber visto a Messi como campeón del mundo" , escribe por ejemplo en un mensaje. Son pueriles, pero también fascinantes, estas escaramuzas de entre semana, este esgrima dialéctico con alfileres.

Un ejemplo de cada bando. El primero tiene un nombre de usuario tan impecablemente barcelonista como @XavismoFCB_ y está a punto de alcanzar los 10.000 seguidores. "¡El mejor Madrid ha vuelto! Victoria aplastante ante un Sevilla que nada pudo hacer, y con una efectividad que ya quisiéramos nosotros. Ojo, y lo dice un culé" , escribió tras una victoria blanca. "Y decirlo no te hace menos culé", se regocijan en los comentarios, muchos en broma, los madridistas a cara descubierta.

Siempre ha habido agentes dobles, y hasta triples. Esa gente que, durante una guerra y también en tiempos de paz, se infiltra en las filas del enemigo o el adversario para pasar información a su gobierno . No es necesario recordar a Mata Hari o a Joan Pujol, el espía catalán que consiguió burlar a Hitler; no hace mucho vimos cómo Estados Unidos y Rusia se intercambiaban prisioneros acusados de espías, entre ellos el español Pablo González .

Y luego hay otros personajes de otros ámbitos que, aunque no debería ser así, también pueden ser vistos como infiltrados. Se supone que los periodistas tenemos que explicar lo que vemos. Y, aunque todo el mundo lleve puestas sus gafas de serie, hay cosas que son evidentes. Como recordó Manuela Carmena esta semana en una visita a Barcelona, nadie acierta siempre, y tampoco nadie se equivoca siempre, aunque eso parezca en los debates políticos actuales. "¿Cómo puede ser que los políticos siempre digan que ellos lo hacen todo bien y el rival todo mal? Parece de parvulario, no es serio, no es útil", dijo la exalcaldesa de Madrid.

Con la crisis de la prensa, a los periodistas les cuesta cada vez también más distinguirse de la línea editorial del medio que les paga. Por eso tiene tanto mérito lo que hace Juan Carlos Ortega en la Ser, y también lo tiene la emisora por darle carta blanca. Su programa 'Las noches de Ortega' es una oda semanal al humor absurdo cuyas pullas no distinguen de colores políticos. En el penúltimo episodio el cómico se ceba abiertamente con Pedro Sánchez a cuenta de los actos que ha preparado para recordar el 50 aniversario de la muerte de Franco. Cualquier cosa que se diga aquí no hará justicia al nivel y finura de la sátira, en la que en vez de las del último dictador español se recuerdan las fechorías de Calígula, así que mejor escucharlo.

En las redes sociales también se han dado cuenta de lo difícil que es hacer lo que hace Ortega. Y los aplausos le llegan, evidentemente, del bando que no suele escuchar mucho los programas más conocidos de la Ser. "Gracias, valiente", le dice uno. "Por lo menos quedáis algunos pocos capaces de hacer humor sin ataduras políticas. Ojalá tengáis mucha suerte", escribe otro.