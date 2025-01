Chica Sobresalto, emocionada con su regreso a los escenarios tras su paso por 'OT': "Me ha vuelto a tocar la lotería"

Han pasado cinco años desde que Maialen Gurbindo (30), popularmente conocida por su nombre artístico Chica Sobresalto, se quedó a las puertas de la final de 'Operación Triunfo en 2020. Un lustro después de su emotiva despedida del concurso, tras el cual solo tuvo palabras de agradecimiento, la artista vuelve a subirse a un escenario, esta vez para participar en el aclamado Benidorm Fest.

Con motivo de la celebración de la primera semifinal, tras la cual descubriremos a los primeros finalistas de este certamen que concluye con el ganador y, consiguientemente, representante español en Eurovisión 2025, un internauta ha recuperado un vídeo de los últimos instantes de Chica Sobresalto en 'OT'.

Despedida de 'Operación Triunfo'

"Siempre he tenido la sensación de que tengo que hacer las cosas 7.000 veces para que se me vea una", comenzaba su discurso de despedida. "Aquí [en 'OT'] me han dado una oportunidad de la leche de enseñar lo que hago. No lo he elegido, de hecho, si pudiera elegir quizás no lo hubiese elegido porque me da mucho dolor de corazón a veces todo esto", agregó para sorpresa de gran parte del público.

No obstante, la ahora aspirante a convertirse en eurovisiva quiso dejar clara una última reflexión antes de abandonar el plató: "Me han dado esta oportunidad y yo no voy a hacer otra cosa en la vida, porque ni sé ni quiero saber. Así que muchas gracias y os lo devolveré con canciones", concluyó visiblemente emocionada.

No piso un plató desde entonces, me ha vuelto a tocar la lotería, pase lo que pase hoy. GRACIAS ✨ https://t.co/9n9eAHuaAR — Chica Sobresalto 🥦 (@ChicaSobresalto) January 28, 2025

Ahora, cinco años más tarde, la cantante ha citado la publicación con el siguiente mensaje: "No piso un plató desde entonces, me ha vuelto a tocar la lotería, pase lo que pase hoy. Gracias".