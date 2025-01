El momento más comentado de Mark Zuckerberg en la toma de posesión de Trump

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta Platforms Inc., de izquierda a derecha, Jeff Bezos, fundador de Amazon.com Inc., Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet Inc., y Elon Musk, director ejecutivo de Tesla Inc., durante La 60ª inauguración presidencial en la rotonda del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC, EE.UU., el lunes 20 de enero de 2025. / Julia Demaree Nikhinson. BLOOMBERG